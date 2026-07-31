El dólar volvió a la pausa tras el anuncio de Javier Milei sobre el BCRA

El dólar oficial no tuvo movimientos este viernes en el cierre de la semana. El dólar blue sigue bajando. Así quedaron las cotizaciones.

En el cierre de la última semana de julio y a la espera de lo que determinará el mercado para agosto, el dólar cerró en calma este viernes sin moverse después de haberse anotado algunas bajas en los últimos días. El anuncio de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA no tuvo, por ahora, el impacto en las cotizaciones.

El dólar oficial cerró hoy a $1460 para la compra y $1510 para la venta, sin registrar cambios del cierre del día jueves. La moneda estadounidense tuvo una baja de $10 en toda la semana con días en los que no registró movimientos en el minorista al público en el Banco Nación.

Por su parte, el dólar blue bajó nuevamente hoy y cerró la semana a $1540 para la compra y $1560 para la venta. La variación respecto del cierre del jueves corresponde a una caída de $5 o del 0,3% en promedio.

El anuncio de Javier Milei sobre el BCRA y su impacto El presidente Javier Milei presentó ayer el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a “la estafa de falsificar” dinero que llevó a una “tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento” desde 1935.

En el comienzo de su alocución, y acompañado por los miembros de su equipo político y económico, dijo que dicha estafa “es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso”.