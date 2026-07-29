El dólar bajó a pocas horas de la cadena nacional de Javier Milei por el Banco Central

El dólar oficial volvió a operar a la baja este miércoles. El dólar blue no se movió. Se espera una cadena nacional del presidente Javier Milei.

El dólar volvió a cotizar a la baja este miércoles en la previa de un anuncio clave que hará el presidente Javier Milei en cadena nacional respecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El dólar blue se quedó quieto luego de varios días con movimientos.

En concreto, el dólar oficial minorista cotizó hoy a $1465 para la compra y $1515 para la venta, con una baja de cinco pesos respecto del cierre del día martes. Se trata del primer movimiento de la moneda estadounidense en la semana luego de mantenerse en pausa en dos jornadas consecutivas.

En tanto, el dólar blue se quedó quieto luego de registrar aumentos constantes en los últimos dos días. Cerró hoy a $1550 para la compra y $1570, aún en valores de los más altos en lo que va del año.

El dólar bajó antes del anuncio de Javier Milei El presidente Javier Milei hará uso este jueves de la cadena nacional y anunciará el envío de uno de sus principales reformas. Tal como ocurre en cada vez que le habló al país, su mensaje será grabado y se emitirá alrededor de las 20, precisaron fuentes oficiales a MDZ.

El mandatario informará que girará al Congreso el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el líder libertario considera una de las principales medidas institucionales de su programa económico.