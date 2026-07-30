El dólar bajó por segundo día consecutivo a la espera del anuncio de Javier Milei

El dólar oficial y el dólar blue bajaron hoy sus cotizaciones a la espera de un anuncio clave del presidente.

Mientras todo se prepara para la cadena nacional que dará el presidente Javier Milei respecto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el dólar le dio una gran noticia a los mercados nacionales. Así quedaron las cotizaciones.

El dólar oficial bajó unos $5 respecto del cierre del pasado miércoles y cerró este jueves a $1460 para la compra y $1510 para la venta en el segmento minorista al Banco Nación.

El dólar blue a su vez volvió a bajar con contundencia este jueves y cerró a $1545 para la compra y a $1565 para la venta. La baja concreta es de cinco pesos y reafirma la tendencia descendiente que tiene el paralelo esta semana.

El dólar a la baja a la espera de los anuncios de Milei Tras la visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el Gobierno anunciará este jueves la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central ( BCRA). Algo que el organismo internacional solicitó en reiteradas ocasiones.