El Tesoro intervino con U$S140 millones para evitar que el dólar perfore el techo de la banda

El Tesoro intervino vendiendo U$S140 millones para sostener el dólar oficial dentro de la banda de flotación, una operación inédita en meses.

Antes de que el Banco Central (BCRA) interrumpiera su secuencia de compras de reservas, los datos oficiales dejaron entrever que fue el **Tesoro** quien salió a operar en el mercado cambiario mediante ventas de divisas para moderar la presión sobre el dólar.

Esa lectura fue compartida por analistas de distintas consultoras, quienes sostienen que el esquema refleja una estrategia coordinada del equipo económico para evitar que el tipo de cambio oficial supere el umbral de los $1.500.

La intervención coincidió con la jornada en la que se definía el valor de referencia del dólar —conocido en el mercado como fixing— utilizado para liquidar la letra D31L6, un instrumento atado a la evolución del tipo de cambio oficial que vencía este viernes.

¿Por qué el Tesoro intervino en el mercado cambiario? Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) interpretaron que, dado que el Banco Central no puede vender divisas mientras el tipo de cambio permanezca dentro de la banda de flotación, habría sido el Tesoro el que salió al mercado para aliviar la demanda de dólares vinculada a ese vencimiento. "Ante la imposibilidad del BCRA de vender dólares dentro de la banda cambiaria, el Tesoro habría sido quien intervino para absorber parte de la presión cambiaria asociada al fixing de la D31L6", señalaron.

Aunque la autoridad monetaria conserva la facultad de intervenir dentro de las bandas para reducir episodios de alta volatilidad, hasta el momento había evitado hacerlo para no generar una expansión de la base monetaria.