Shock de obra pública: cómo fue el reparto de dólares del tesoro de Mendoza

En medio de un contexto nacional de paralización de la obra pública por el recorte de fondos del Gobierno de Javier Milei, Mendoza activó un shock de inversiones en obras de infraestructura financiadas con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial . Se trata de un fideicomiso de más de 1.000 millones de dólares el cual ya se repartió en 97% . La gran parte de estos recursos fueron destinados a obras viales y de transporte, mientras que un desembolso importante también está apuntado a obras hídricas, de redes de agua y saneamiento. El resto se distribuye en proyectos eléctricos, turísticos y de vivienda.

Tras un reclamo iniciado hace casi 30 años, Mendoza logró concretar en los últimos años el desembolso de 1.023 millones de dólares por parte de la Nación, como compensación por los perjuicios ocasionados por el Régimen de Promoción Industrial implementado en la década de los 90. Originalmente el acuerdo comprometía el uso de esos recursos para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, proyectada en Malargüe, pero que a raíz de las trabas que pusieron la Provincia de La Pampa y el Gobierno nacional de Alberto Fernández se frenó la obra y se habilitó la utilización del dinero en proyectos de infraestructura de todo tipo.

El reciente informe sobre el uso de estos fondos elaborado por el Gobierno provincial dio cuenta que el Fondo del Resarcimiento escaló a 1082 millones de dólares, a partir de los intereses generados por la inversión de esos recursos. Sobre el final del segundo trimestre del 2026, el Ejecutivo provincial ya asignó el 97% de esos recursos.

En total fueron asignados hasta la mitad del año un total 1.047,47 millones de dólares en 57 obras priorizadas, las cuales serán ejecutadas por organismos como Irrigación, Aysam, la Dirección Provincial de Vialidad o algunos municipios.

Entre esos proyectos de infraestructura se encuentran 41 que ya fueron adjudicados, 40 que ya registran ejecución de fondos y 2 obras que fueron concluidas.

Vale aclarar también que tras la elaboración de ese informe, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial continuó avanzando con la habilitación de nuevas licitaciones con los 35 millones de dólares que restan por asignar y las obras quedarán plasmadas en el próximo informe trimestral.

Cómo se repartió el tesoro de Mendoza

Los más de 1040 millones de dólares destinados a obra pública por el Gobierno provincial se distribuyeron en un 96% a tres rubros principales, los cuales están vinculados a obras viales y de transporte, obras hídricas y de saneamiento y obras eléctricas.

Los recursos asignados a obras viales y de transporte hasta el momento alcanzan los 634,14 millones de dólares repartidos en 16 licitaciones que representan un 60,54% de los fondos.

A su vez, la mayor cantidad de proyectos, que son 34 licitaciones, tienen que ver con obras de riego, de provisión de agua potable y extensión de la red cloacas por 243,57 millones de dólares, lo que implica el 23.25% de los recursos asignados.

Por otro lado, se avanzó con cuatro licitaciones vinculadas a obras eléctricas por un total de 131,76 millones de dólares, representando el 12,57% del reparto.

La distribución de recursos incluye también tres licitaciones vinculadas a turismo, viviendas y urbanización por 38 millones de dólares, es decir un 3,61% del total de fondos ya asignados a obras.

Obras viales y de transporte

La gran mayoría de los recursos del Fondo del Resarcimiento fueron destinados a obras viales y de transporte. En total fueron asignados 634,14 millones de dólares para este rubro, lo que representa más del 60% del total de los recursos.

Las 16 licitaciones de este rubro son las siguientes:

Tren de Cercanías del Este: US$ 180,39 millones

Metrotranvía Mendoza Etapas III y IV: US$ 100 millones

Ruta Nacional Nº 40-Remodelación Acceso Sur: US$ 77 millones

Refuncionalización Ruta Nacional 7-Tramo II Arturo González-Nudo Vial: US$ 65,11 millones

Restauración y refuncionalización de la Ruta Nacional 143 / Tramo Pareditas - San Rafael: US$ 53,48 millones

Refuncionalización Ruta Nacional 7-Tramo I Arturo González-Lamadrid: US$ 46,77 millones

Doble Vía Rivadavia-Junín-San Martín- Tramo II: US$ 24,92 millones

Construcción del Puente sobre el Río mendoza en la Ruta Nº 15: US$ 16,42 millones

Repavimentación Ruta Provincial N°153 Tramo I-Las Catitas-Ñancuñan: US$ 15,80 millones

Doble Vía de acceso a Rivadavia-Junín-San Martin - Tramo II: US$ 14,72 millones

Repavimentación Ruta Provincial N° 153 Tramo II- Ñancuñan-Monte Comán: US$ 10,72 millones

Reconstrucción Ruta Provincial 89 y puente sobre el Río Balnco-Tramo I Ruta 82: US$ 8 millones

Pavimentación Laterales Norte y Sur del Acceso Este- Arturo González a Lamadrid: US$ 7 millones

Repavimentación Ruta Provincial N° 171 Tramo Monte Comán-Real del Padre: US$ 6,61 millones

Intercambiador fuera de nivel Ruta 40 y Aristóbulo del Valle en Godoy Cruz (puente sobre Acceso Sur): US$ 6,02 millones

Colectoras Ruta 40 Quintana a Variante Palmira: US$ 1,18 millones

Obras hídricas y de saneamiento

El gobernador Alfredo Cornejo junto a Sergio Marinelli, titular de Irrigación, organismo que ejecuta una importante cantidad de obras.

Por otro lado, el mayor número de obras están relacionadas al manejo y distribución del agua y las cloacas, con 34 licitaciones encaradas por 243,57 millones de dólares.

Sistema de riego presurizado paraje Altamira: US$ 55,38 millones

Canal matriz Perrone revestimiento y modernización parcial del sistema de riego: US$ 24,40 millones

Construcción de colector cloacal y conexiones domiciliarias Zona Sur: US$ 16,16 millones

Modernización sistema de riego Yaucha en Pareditas: US$ 16,12 millones

Ampliación refuncionalización del Establecimiento Depurador General Alvear: US$ 14,22 millones

Modernización sistema de riego Yaucha-presurización Rama Dumas: US$ 14,10 millones

Colectora máxima cuenca Este, Junín-San Martín: US$ 10,26 millones

Colector Cloacal Colonia Segovia-El Paramillo: US$ 8,92 millones

Cloacas zona Este culminación obras de cloacas Rodeo del Medio-Fray Luis Beltrán: US$ 8,50 millones

Modernización del Sistema de Riego Chimba-Río Tunuyán Inferior: US$ 8,28 millones

Colector Tirasso en Guaymallén: US$ 6,31 millones

Modernización sistema de riego canal Calise: US$ 5,90 millones

Modernización del sistema de riego Serú-Civit-San Rafael: US$ 5,31 millones

Modernización sistema de riego canal Bombal: US$ 4,58 millones

Colectores cloacales Godoy Cruz: US$ 4,50 millones

Sistema integral cloacal Costa Flores-Perdriel: US$ 3,82 millones

Ampliación establecimiento depurador Cuadro Nacional: US$ 3,78 millones

Sistema Integral Cloacal Costa Flores-Perdriel etapa III: US$ 3,71 millones

Modernización y Automatización de Perforaciones Gran Mendoza: US$ 3,59 millones

Perforaciones de agua potable en distritos de Maipú: US$ 3,13 millones

Ampliación establecimiento depurador Palmira: US$ 3,08 millones

Sistema Cloacal Tunuyán-Tupungato etapa I: US$ 2,77 millones

Ampliación sistema provisión y distribución agua potable cuenca San José - Villa Bastias - Acueducto Oeste: US$ 2,57 millones

Sistema integral cloacal Costa Flores-Perdriel etapa II: US$ 2,21 millones

Ampliación sistema provisión y distribución agua potable cuenca San José-Villa Bastías-Ciudad Tupungato: US$ 2.08 millones

Sistema provisión de agua potable Pedemonte Norte: US$ 1,99 millones

Renovación infraestructura de redes etapa I: US$ 1,96 millones

Micromedición cuencas Vistalba, Ciudad Luján, Drummond y Carrodilla en Luján: US$ 1,65 millones

Sistema provisión de agua potable Los Barrancos Etapa II: US$ 1,47 millones

Ampliación sistema provisión y distribución agua potable cuenca San José-Villa Bastias: US$ 1,28 millones

Planta Potabilizadora Santa Elena: US$ 0,87 millones

Red de impulsión de agua potable Vistalba: US$ 0,26 millones

Acueducto principal calle Cerro Aconcagua-Cuenca Vistalba: US$ 0,24 millones

Macromedición agua potable en cuencas Vistalba, Carrodilla, Drummond y Ciudad Luján: US$ 0,17 millones

Obras eléctricas

En materia energética los Fondos del Resarcimiento fueron destinados a cuatro proyectos por un total de 131,76 millones de dólares, los cuales fueron los siguientes:

Construcción Estación Transformadora Valle de Uco 220/132 KW: US$ 61,71 millones

Construcción Estación Transformadora Mendoza Norte: 220/132 KW: US$ 50 millones

Interconexión Estación Transformadora El Marcado-La Dormida: US$ 18 millones

Parque Solar Aguas Luján-Etapa I: US$ 2,05 millones

El resto de los proyectos

En tanto, el Gobierno también destinó poco más del 3% de los recursos para proyectos vinculados a turismo, vivienda y urbanización.

Programa de inversión en infraestructura pública turística municipal: US$ 25 millones

Construcción de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV): US$ 10 millones

Proyecto integral La Favorita-Etapa V: US$ 3 millones

Ingeniería financiera para no perder valor

Si bien ya se ha asignado el 97% de los Fondos del Resarcimiento, solo se ha gastado una porción de esos recursos. El Gobierno conserva en sus arcas casi 908 millones de dólares y unos $114.000 millones en distintos instrumentos financieros para que sigan generando intereses, mientras se van cumpliendo los plazos para cancelar los certificados de obras de las empresas que avanzan con la ejecución de los proyectos.

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. Prensa Gobierno

Mendoza tiene 907,98 millones de dólares en instrumentos de inversión. Por un lado posee 399,46 millones de dólares en plazos fijos, lo que representa un 44% de las inversiones. De esse monto hay US$ 277,87 millones que están en el Banco Nación, US$ 80,43 en el Banco Macro y US$ 41,17 millones en el Banco Hipotecario.

Por otro lado, el 32% está en títulos estadounidenses. Hay 287,72 millones de dólares en títulos elegibles. Entre los que se distribuyen US$ 183,45 millones en US Treasury Bills, otros US$ 100,67 millones en US Treasury Notes y unos US$ 3,60 millones en US Treasury TIPS.

A su vez, el 24% se encuentra en Fondo Comunes de Inversión en dólares los cuales representan un total de US$ 220,79.

Por otro lado, la provincia destinó 113.974 millones de pesos en instrumentos de inversión en moneda local. $ 47.063,70 millones en un Fondo Común de Inversión con renta fija en pesos y $ 66.909,84 millones en plazos fijos.