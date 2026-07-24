El Gobierno ya asignó el 97% del "tesoro de Mendoza" para 57 obras públicas

El Gobierno de Mendoza ya asignó casi la totalidad de los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial , el fideicomiso de más de 1.000 millones de dólares que se destinará a financiar más de 50 obras públicas hídricas, de saneamiento y viales.

Según informaron este jueves desde el Ejecutivo provincial, ya se asignó el 97% del fondo que originalmente iban a destinarse para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, pero que finalmente se terminaron distribuyendo en múltiples proyectos de infraestructura en toda la provincia.

El informe provincial indica que a mitad de año el fideicomiso ya tiene asignados 1.047 millones de dólares, lo que representa el 97% del total de los recursos disponibles, considerando tanto los aportes originales como los intereses generados por las inversiones transitorias de los fondos.

Vale recordar que originalmente la provincia obtuvo 1.023 millones de dólares, los cuales estaban comprometidos para destinarse a la construcción de la represa Portezuelo del Viento en Malargüe, pero que a raíz de las trabas que pusieron la Provincia de La Pampa y el Gobierno nacional de Alberto Fernández se frenó la obra.

Ya durante la gestión de Javier Milei, el gobierno de Alfredo Cornejo logró destrabar la cláusula que establecía que los recursos debían ir exclusivamente a obras hidroeléctricas y habilitó el uso de los fondos para obras de infraestructura de todo tipo.

El Gobierno oficializó 11 cesantías. Alf Ponce Mercado / MDZ

Cuánto se ha gastado del “tesoro” de Mendoza

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el fondo registra que actualmente existen 57 obras priorizadas, de las cuales 41 fueron adjudicadas, 40 registran ejecución de fondos y 2 ya fueron concluidas.

Las obras adjudicadas representan una inversión superior a $815.926 millones, mientras que durante el período ya se efectuaron pagos por $151.916 millones destinados a la ejecución de estas iniciativas de infraestructura.

El Fideicomiso de Administración de los Fondos por el Resarcimiento de los Daños de la Promoción Industrial administra los recursos conforme estableció el Decreto 2070/24, que establece el mecanismo de priorización de obras y la asignación de los fondos.

Mendoza Fiduciaria S.A. tiene a su cargo la administración financiera y fiduciaria de esos recursos, garantizando la disponibilidad de los fondos para el desarrollo de las obras priorizadas.

Las obras en el Acceso Este en el tramo de Guaymallén comenzarán el 6 de julio. Walter Moreno/MDZ

Entre las obras que se financian con estos recursos se destacan las remodelaciones del Acceso Este y del Acceso Sur, la doble vía Rivadavia-Junín-San Martín, la renovación de la Ruta Nacional 143 y de las rutas provinciales 153 y 171.

También se contempla la construcción del Tren de Cercanías del Este, la ampliación del Metrotranvía al Aeropuerto y Luján, además de más de 20 obras de saneamiento y 8 hídricas. Entre otros proyectos con recursos asignados.

Plan de inversión del fondo

Mientras los recursos son aplicados al financiamiento de las obras, el fideicomiso se encarga de llevar adelante una estrategia de administración financiera que tiene como finalidad la preservación del monto evitando que disminuya su valor por la inflación en dólares.

Al cierre del segundo trimestre, la totalidad de los fondos administrados en forma transitoria ascendía a 907,98 millones de dólares, distribuidos entre plazos fijos, títulos del Tesoro de los Estados Unidos, fondos comunes de inversión en dólares e instrumentos financieros en pesos, de acuerdo con las disposiciones vigentes.