En medio de la controversia, el Gobierno recordó qué pueden cobrarles a los extranjeros en universidades públicas

En medio de la controversia generada por mensajes contra Argentina en redes sociales y de lo que algunos sectores describen como una campaña anti-Argentina, el Gobierno ratificó que las universidades nacionales están autorizadas a cobrarles por sus servicios educativos a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente en el país.

Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, explicó a través de X que la medida se encuentra vigente desde la publicación del DNU 366/2025. “Los rectores están legalmente autorizados desde el día 28/5/2025”, señaló el funcionario, quien aseguró haber recibido numerosas consultas sobre el alcance del nuevo marco normativo.

Qué establece el DNU sobre los estudiantes extranjeros El artículo 35 del decreto modificó el apartado 2° bis de la Ley de Educación Superior N° 24.521. La normativa mantiene la gratuidad de los estudios de grado en instituciones estatales para los ciudadanos argentinos, tanto nativos como por opción, y para los extranjeros que cuenten con residencia permanente. Para estos grupos, las universidades no pueden aplicar gravámenes, tasas, impuestos, aranceles ni tarifas directas o indirectas.

En cambio, las instituciones de educación superior de gestión estatal pueden establecer retribuciones por sus servicios para las personas que no estén comprendidas dentro de esas condiciones. Esto significa que cada universidad nacional se encuentra legalmente habilitada para cobrarles a los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.

El DNU también contempla que los extranjeros sin residencia permanente puedan acceder a becas. Esa posibilidad deberá estar prevista en los estatutos de cada institución o en convenios firmados por las universidades con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, tanto públicos como privados.