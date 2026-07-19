El Gobierno anunció que habrá feriado nacional para los festejos de la Selección argentina

En medio de la enorme efervescencia popular y la expectativa de millones de argentinos por el regreso de la albiceleste al país tras la final del Mundial 2026 , el Gobierno nacional emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la ciudadanía respecto a la jornada de festejos.

A través de un mensaje de Javier Milei , las autoridades confirmaron que el día elegido por el plantel conducido por Lionel Scaloni para celebrar junto al pueblo será declarado feriado nacional en todo el territorio argentino.

"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", señala la ratificación oficial.

La medida busca facilitar la movilización masiva de los hinchas y garantizar la seguridad operativa durante los festejos programados. Sin embargo, la fecha exacta quedará supeditada a la logística de viaje y al descanso de los futbolistas tras la exigente competencia en Norteamérica:

FESTEJO MUNDIAL Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.

Coordinación con AFA: La Casa Rosada se mantendrá en contacto directo con la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino para definir el itinerario definitivo del vuelo que traerá al plantel de regreso a Buenos Aires.

Autonomía del equipo: Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, la prioridad de las autoridades será respetar los tiempos y la voluntad de los jugadores y del cuerpo técnico para organizar la caravana o el punto de encuentro con el público.

Expectativa por la llegada del seleccionado a Buenos Aires

Se espera una convocatoria multitudinaria en los puntos centrales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en los accesos al Predio de la AFA en Ezeiza. La declaración del feriado nacional permitirá que miles de familias puedan volcarse a las calles para brindar un cálido recibimiento a los futbolistas, en reconocimiento al esfuerzo y al lugar de privilegio alcanzado en la máxima cita del fútbol mundial.