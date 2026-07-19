Javier Milei y el Gobierno felicitaron a la Selección argentina: "Hasta el final con las botas puestas"

Luego de la dolorosa caída de la Selección Argentina ante España en la final de la Copa del Mundo 2026, el presidente Javier Milei, integrantes del Gabinete Nacional y legisladores de La Libertad Avanza enviaron mensajes de respaldo al plantel liderado por Lionel Messi.

La derrota por 1-0 en el tiempo suplementario ante España dejó un dolor en el fútbol nacional, pero el reconocimiento hacia el equipo de Lionel Scaloni no tardó en llegar. Desde el ámbito político, el presidente Javier Milei encabezó las muestras de agradecimiento hacia los futbolistas de la Selección Argentina por el esfuerzo realizado a lo largo de la Copa Mundial 2026.

Apenas concluido el vibrante choque en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mandatario argentino utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje directo de orgullo hacia el plantel albiceleste.

Muchas gracias Jugadores...!!!

Hasta el final con las botas puestas.

Argentina siempre en lo alto. — Javier Milei (@JMilei) July 19, 2026 "Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", publicó Javier Milei desde su cuenta oficial en la red social X (ex Twitter).

El mensaje del Jefe de Estado fue replicado rápidamente por destacados dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) y miembros del Gabinete Nacional, sumándose a la ola de apoyo institucional hacia el equipo nacional: