Quiénes son los ex legisladores "reciclados" y cuál es el dato que resalta el Gobierno

En los últimos meses el Gobierno de Mendoza sumó a sus filas a varios ex legisladores oficialistas que terminaron sus mandatos el 30 de abril pasado y no tenían asegurada su continuidad en la función pública. Algunos de estos dirigentes radicales fueron convocados para cubrir lugares vacantes, mientras que para otros el gobernador Alfredo Cornejo creó los cargos de asesores para que sean designados. Sin embargo, desde el Ejecutivo provincial aseguran que estos nombramientos no han implicado un aumento en la planta de funcionarios y sostienen que incluso han disminuido los cargos políticos durante la actual gestión.

Hasta el momento son siete los ex senadores o diputados provinciales radicales que dieron el salto recientemente de la Legislatura al Ejecutivo provincial, a los que se suman dos ex concejales que también desembarcaron en la Casa de Gobierno.

Todas las designaciones se produjeron luego del 30 de abril, cuando se renovó la mitad de las bancas en el Senado y la Cámara de Diputados y muchos dirigentes oficialistas quedaron a la deriva política, sin un puesto en la función pública.

En las semanas posteriores muchos de ellos fueron convocados para desempeñarse en la gestión de Cornejo ya sea para cubrir algunos puestos que estaban vacantes en algunos ministerios o en varios casos incorporándose como asesores a partir de la creación de nuevos cargos.

Desde el gobierno de Cornejo sostienen que estos nombramientos de ex legisladores en cargos del Ejecutivo no ha tenido un impacto presupuestario para el Estado y hacen hincapié en que no hay un aumento de la planta de funcionarios.

De hecho, advierten que la cantidad de cargos políticos en el Ejecutivo ha disminuido durante la actual gestión.

Detallan que en 2024 durante el primer año del segundo mandato de Cornejo como gobernador existían 293 funcionarios en el Gobierno, en 2025 bajó a 290 la cifra y durante este 2026 se ubica en 289 cargos políticos.

El Gobierno provincial aplicó la sanción de cesantía a seis empleados públicos. Alf Ponce Mercado / MDZ

Remarcan que el concepto en el que se basan para los nombramientos es el alta por la baja y afirman que se están cubriendo cargos que estaban desocupados.

Quiénes son los ex legisladores reubicados

El listado de dirigentes radicales que fueron recientemente reubicados en el Gobierno por el momento alcanza a siete ex senadores o diputados y a dos concejales, aunque muy probablemente en los próximos meses se oficializarán las designaciones de otros ex legisladores.

Entre estos casos Cornejo creó seis cargos de asesores para habilitar los nombramientos de dirigentes radicales que habían quedado sin un puesto en la función pública.

Durante la última semana trascendieron las designaciones del ex senador Alejandro Diumenjo y la ex diputada Flavia Dalmau. Sus nombramientos se hicieron efectivos el pasado 22 de mayo, apenas tres semanas después de terminar sus mandatos como legisladores.

Ángela Floridia y Alejandro Diumenjo fueron oficializados este jueves en cargos en el Gobierno provincial.

El gobernador firmó el Decreto 1009 y creó dos cargos de asesores del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial que fueron cubiertos por estos dirigentes radicales.

Diumenjo es un referente de la UCR perteneciente al sector liderado por el senador nacional Rodolfo Suarez y fue presidente de la bancada de Cambia Mendoza. Previamente se había desempeñado como Delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Mendoza.

Por su parte, Dalmau proviene del radicalismo de Tunuyán. A comienzos de 2023 protagonizó un incidente vial al dar positivo en un control de alcoholemia y meses después estuvo involucrada en un accidente de tránsito al embestir con su vehículo a dos personas que iban a bordo de una motocicleta.

El 26 de mayo Cornejo también firmó el Decreto 1031 a través del que se creó un cargo de asesor de gabinete en el Ministerio de Energía y Ambiente. En ese puesto fue nombrada como la ex senadora Fernanda Sabadín, una dirigente oriunda de Maipú y perteneciente al sector de la UCR que responde al actual senador provincial Néstor Majul.

Las ex senadoras Fernanda Sabadín y Mariana Zlobec.

Otra dirigente también proveniente de la filas del radicalismo maipucino es Giuliana Díaz, ex diputada provincial que el 9 de junio fue designada como asesora de la Subsecretaría Deportes la ex diputada provincial.

Ese lugar también fue creado por un decreto del gobernador para funcionar bajo la órbita del Ministerio de Salud y Deportes.

Giuliana Diaz, diputada provincial de la UCR y presidenta de la Liga Mendocina de Fútbol Femenino.

Díaz fue presidenta del departamento de fútbol femenino de la Liga Mendocina de Fútbol y a finales del año pasado estuvo enfrentada con el ex dirigente del organismo rector del fútbol mendocino, Omar Sperdutti, en medio del escándalo por certificados médicos falsos de futbolistas locales.

Otro cargo creado por el mandatario provincial fue el de la Coordinación del Espacio Contemporáneo de Arte en el sur provincial. Para desempeñarse en esa función de coordinadora fue convocada la ex diputada sanrafaelina Gisela Valdez.

La nueva coordinadora del ECA Sur pasó a desempeñarse en la órbita de la Subsecretaría de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas.

A su vez, el 15 de mayo el gobernador firmó el decreto 959 que creó el cargo de asesor con funciones de Director de Relaciones Municipales y designado en esa función Carlos Alberto Sala.

Sala venía de terminar su mandato como concejal del radicalismo en Luján de Cuyo y pasó a cumplir funciones en el Ejecutivo en una nueva área destinada a vincularse con los diferentes departamentos de la provincia.

Pero además de estos cargos creados, Cornejo también oficializó designaciones en puestos vacantes.

El más reciente es el caso de la ex senadora de la UCR, Ángela Floridia, quien desde el 1 de julio fue nombrada como Directora de Gestión de Control de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

Previamente había sucedido algo similar con una ex compañera de bancada radical. Mariana Zlobec fue designada coordinadora de Juntas de Educación, dentro del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.

El nombramiento se realizó a partir de una vacante que dejó en ese ministerio la renuncia de Mónica Pérez como Directora de Políticas de Integración Digital.

En tanto, también fue convocada para la cartera conducida por Tadeo García Zalazar la ex diputada provincial y ex concejal de Godoy Cruz, Marcela Fernández, quien también fue subsecertaria de Desarrollo Social durante la primera gobernación de Cornejo.

El 30 de abril se firmó el Decreto 845 que designó Fernández como asesora del Programa Ministerial de Capacitación, a partir del puesto vacante que se generó por la renuncia de Claudia Federici en el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE.