El Congreso entró en receso de invierno pero la actividad ya venía congelada desde antes

El Congreso de la Nación comienza su incomprendido "receso invernal" como cada año. La mayoría de los diputados y senadores se repliegan en sus provincias y se toman dos semanas para alejarse del Palacio Legislativo y el caos que conlleva llegar desde cualquier punto del país a la esquina de Callao y Rivadavia. Sin embargo, la actividad política no se detiene. El Gobierno aún no logra retomar la agenda parlamentaria a pesar del recambio de Manuel Adorni por Diego Santilli y la gran cantidad de proyectos pendientes que se amontonan en cada cámara, se suma el más importante: el Presupuesto 2027.

El segundo semestre en el Congreso comenzará formalmente el 3 de agosto. Tal vez sea el último período de intensa actividad legislativa antes de que la agenda electoral paralice la tarea parlamentaria, como suele ocurrir cada año, aunque eso dependerá de la intensidad de las mayorías que se formen.

Para el jueves 6 de agosto, Patricia Bullrich ya tiene previsto continuar con la sesión que en los papeles quedó en "cuarto intermedio" del jueves pasado para intentar darle media sanción al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la iniciativa de Federico Sturzenegger que por cuarta vez vio postergado su tratamiento en la Cámara alta y que acumula 15 versiones distintas. Ninguna con los avales suficientes para ser aprobada por el Senado. Y así, se encamina a las número 16.

Es por eso que Patricia Bullrich deberá trabajar con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger para definir un proyecto que termine de convencer al Coloso, el encargado de desregular la venta de tierras argentinas. Las conversaciones del jueves por la tarde entre ambos pesos pesados dentro del Gobierno no terminaron de la mejor manera y ahora deberán poner manos a la obra para sacar un proyecto de ley que de tantos cambios que sufrió ya se parece más a un cadáver exquisito de los gobernadores, que cada vez que pudieron lo modificaron, que a un nuevo régimen de manejo de los terrenos.

Pero este proyecto es uno de la decena de iniciativas del Poder Ejecutivo que están paralizadas en ambas cámaras. El otro de alta importancia para la Casa Rosada es la eliminación de las PASO, el punto más relevante dentro de la gran Reforma Electoral que impulsa Karina Milei.

En las últimas semanas parecía que la cancha se inclinaba hacia donde quería la hermana del presidente y que el Gobierno estaba cada vez más cerca de conseguir la mayoría absoluta en el Senado (37 votos o más) para cambiar la forma en la que se eligen a los representantes en la Argentina. El apoyo explícito del gobernador de Catamarca Raúl Jalil, que junto con Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) lideran un bloque clave para la definición, acercó al oficialismo a su objetivo.

Pero los radicales que gobiernan en sus provincias por ahora no quieren saber nada con esta propuesta. Están convencidos de que la eliminación de este mecanismo para que el electorado pueda elegir las candidaturas los deja al sometimiento de la lapicera de Eduardo "Lule" Menem, el armador territorial de los hermanos Milei, que, como lo indica su apellido, no tiene mucho apego a lo que huela a UCR. En Mendoza, por ejemplo, Alfredo Cornejo ya confirmó que habrá PASO a nivel provincial.

Por ahora, sin súper RIGI y con zona fría

Al Súper RIGI, el régimen pensado para atraer inversiones de gran escala en industrias nuevas, tampoco le fue mejor. Con media sanción de Diputados en el bolsillo, el proyecto quedó varado en el Senado sin fecha de dictamen y sin que ninguna comisión le ponga el cuerpo. El beneficio de estabilidad fiscal por 30 años y la baja de Ganancias al 15% para quienes inviertan al menos 1.000 millones de dólares sigue esperando el aval de una Cámara alta que tiene la cabeza puesta en otras prioridades, mientras las provincias con perfil productivo e industrial presionan por productos y correcciones que todavía no encuentran quién las traduzca en el texto.

Con la modificación del régimen de Zona Fría pasa algo parecido, a pesar de haber sido uno de los temas que Karina Milei le pidió explícitamente a los senadores que traten. El proyecto, que también ya cuenta con media sanción de Diputados, busca reemplazar el esquema de descuentos por zona geográfica por uno de subsidios focalizados en ingresos y situación de vulnerabilidad, dejando afuera a buena parte de los beneficiarios actuales como jubilados, monotributistas y titulares de AUH que hoy acceden a la tarifa diferencial sin más requisito que vivir en la región.

En el Senado nadie quiere ser el que ponga la firma en un dictamen que, a los ojos de gobernadores patagónicos y de la Cuyo profunda, se traduce en un tarifazo para 3,4 millones de hogares. Estos mandatarios, a la vez, son clave para los otros proyectos que quiere el Gobierno. Por ahora, el proyecto duerme en comisión, sin que nadie del oficialismo se anime a despertarlo antes de que termine el receso.

Los proyectos del Gobierno pendientes en el Congreso

Esa larga lista de pendientes también la integran el proyecto de ley general de sociedades, que deroga el decreto-ley 19.550, incorpora sociedades automatizadas por IA y DAOs; la reforma de la ley de salud mental, que ya tuvo dos jornadas con expositores y aún falta la definición de las comisiones de Salud y Legislación General; la derogación del etiquetado frontal en alimentos, que elimina los octógonos vigentes desde 2022; el control de pensiones por invalidez, que modifica la Ley de Emergencia en Discapacidad y establece auditorías y reempadronamiento obligatorio; y la prevención de la ludopatía y regulación del juego online, que endurece penas y ordena bloqueos a ENACOM y al BCRA.

Así las cosas, a partir de este lunes se espera que el Congreso de la Nación ingrese formalmente en un receso que inevitablemente derivará en un cese de actividad. A pesar de esto, el Gobierno debe retomar el trabajo legislativo para avanzar con todos los proyectos que están paralizados.