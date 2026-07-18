El Gobierno desplazó a Darío Genua y busca un nuevo secretario de Ciencia y Tecnología

Darío Genua dejó la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología tras perder el control de áreas clave. El Gobierno ya trabaja en su reemplazo.

El Gobierno nacional removió a Darío Geuna de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnoogía..

El Gobierno nacional resolvió desplazar este sábado a Darío Geuna de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, en una nueva modificación dentro de la estructura del Poder Ejecutivo. Según confirmaron fuentes oficiales, la administración de Javier Milei ya inició la búsqueda de un reemplazante para ocupar el cargo.

La salida de Geuna se produce pocos días después de que dejara de tener bajo su órbita tres organismos considerados estratégicos: el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la empresa estatal Arsat y el Correo Argentino.

Los cambios fueron oficializados mediante un decreto publicado esta semana, que redistribuyó esas áreas dentro del organigrama nacional. A partir de esa decisión, el Enacom quedó bajo la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que Arsat y el Correo Argentino pasaron a depender del vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Cambios en el Gabinete del Gobierno Geuna, identificado como un dirigente cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, había visto reducido progresivamente su margen de gestión con la reasignación de esas competencias, una situación que finalmente derivó en su salida de la Secretaría.

Con la vacante ya confirmada, el Ejecutivo trabaja ahora en la designación de un nuevo responsable para conducir el área de Innovación, Ciencia y Tecnología, en el marco de una nueva reestructuración del gabinete nacional.