Javier Milei se mostró por primera vez con Ravier y Fernández en la cumbre de la Fundación Faro

Javier Milei subió este martes al escenario de la Fundación Faro acompañado, por primera vez en público, por los dos hombres que rediseñarán su comunicación: Adrián Ravier, el flamante vocero presidencial, y Fabián Fernández, el nuevo secretario de Medios.

Bajo el título "Ideas para una sociedad libre", el encuentro congregó a las figuras que orbitan el universo mileísta: una mezcla de liberalismo económico, conservadurismo en lo social y derecha dura en lo político.

La actividad abrió a las 19.30 y el Presidente disertó pasadas las 21.

El listado de oradores funcionó como un mapa de las afinidades intelectuales del Gobierno.

Junto a Milei y Ravier expusieron David Friedman, economista anarcocapitalista e hijo de Milton Friedman; Agustín Laje, presidente de Faro; Martín Krause, que tomó el lugar de Ravier en la academia de formación de la fundación; y Alberto Benegas Lynch (h), a quien Milei consagra como la máxima referencia del liberalismo argentino y que es padre del senador Joaquín y del diputado Bertie Benegas Lynch, ambos de La Libertad Avanza.

La velada incluyó, además, la presentación del libro de Ravier, La batalla por la Macroeconomía.

El gesto hacia Ravier, que todavía no asumió

El futuro vocero, que aún no formalizó su llegada al Gabinete y deja su banca de diputado nacional, fue el primer destinatario de las palabras de Milei.

El Presidente lo reivindicó por su trayectoria como divulgador: "Le quiero dar las gracias a Adrián Ravier, quien me ha acompañado en distintos eventos de divulgación económica en el último tiempo y quiero agradecerle porque en los próximos días va a empezar un enorme desafío: convertirse en el portavoz del Presidente".

La elección, lejos de ser una sorpresa para los presentes, condensa una apuesta: la de un vocero con perfil técnico capaz de "traducir" el programa económico al electorado.

Desde sus asientos, aplaudieron la designación Fernández, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El PBI como munición contra los "serios analistas"

El corazón político del discurso estuvo en el dato de actividad que el INDEC había publicado esa misma jornada.

Milei lo blandió como prueba contra sus detractores: "Pero hoy se cayeron todas esas mentiras: se publicó el dato del PBI del primer trimestre, que mostró un crecimiento del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior".

De ahí pasó al reproche habitual contra el Poder Legislativo, al que responsabilizó por haber buscado romper el ancla fiscal del Gobierno: "En el segundo semestre del año pasado, el Congreso nos tiró 40 leyes para quebrar el equilibrio fiscal. Aprobaban gastos sin contrapartida de ingresos".

El Presidente también desmintió que su administración pretendiera desfinanciar la educación superior: "Dijeron que íbamos a cerrar las universidades públicas y acabamos de dar un aumento del 28% que los medios tampoco informaron".

"La Argentina va a crecer como nunca"

En el tramo final, Milei recuperó su registro épico para trazar el horizonte de gestión. "La Argentina va a crecer como nunca lo vio antes en su historia", auguró, antes de repetir su promesa central en materia de precios: "Inexorablemente, vamos a aniquilar la inflación".

El cierre tuvo tono de campaña. El mandatario aseguró haber cumplido sus compromisos electorales "antes de que culmine el primer semestre del año" y enmarcó la disputa con la oposición en clave de refundación histórica: prometió derrotar a sus rivales "una y mil veces" en las urnas para abrir paso a "el siglo liberal" que, en su visión, devolverá a la Argentina la grandeza que perdió.