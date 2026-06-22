Por qué Javier Milei puso a un economista como vocero para oxigenar la defensa de los logros económicos

La idea de fondo es que, como vocero general de los logros oficiales, Luis Caputo pueda descansar. O concentrarse en ser el propulsor de las novedades en general positivas, que deberá informar otra persona, dentro de la Casa Rosada. Curiosamente, algo lejos de Karina Milei .

La novedad conocida el viernes pasado es que el presidente Javier Milei designó al economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en una decisión que busca reforzar el perfil técnico y doctrinario de la comunicación oficial.

Hasta ahora diputado nacional por La Pampa y una de las referencias académicas más reconocidas del liberalismo argentino, Ravier reemplazará en la función a Manuel Adorni , quien, por razones obvias, ya no puede cargarse el rol de presentador oficial de las medidas del Gobierno y defensor de los logros económicos y de los otros.

Ravier , curiosamente, también deberá ser vocero de las desventuras de Adorni . Quizá la tarea más difícil de su vida, casi una misión imposible. Al menos mientras el jefe de Gabinete continúe con su rol y acapare los focos de atención y tensión.

Nacido en Buenos Aires, Ravier es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en Economía Aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Además de su actividad académica como docente e investigador, se desempeñó como director académico de la Fundación Faro, uno de los principales think tank vinculados al espacio libertario.

También integra la Sociedad Mont Pelerin, entidad internacional fundada por Friedrich Hayek que reúne a intelectuales y economistas liberales. En síntesis, la figura ideal para ejercer un rol que se supone, hasta octubre del 2027, necesita de un difusor y explicador de buenas nuevas que vendrán desde los terrenos fiscales, balanza comercial, inflación y similares.

El modelo Milei

Y también contar porqué esta buena hora no tiene su correlación con la economía real. En otras palabras, ser el presentador del momento de ganadores y perdedores del modelo Milei.

La relación entre Ravier y Milei se remonta a varios años dentro del ámbito académico y de difusión de las ideas liberales. Ambos compartieron conferencias, debates y proyectos editoriales, entre ellos el libro La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek, obra que consolidó un vínculo intelectual y político que terminó proyectándose al Gobierno nacional.

Dentro del universo libertario, Ravier es considerado uno de los economistas más cercanos a la tradición de la Escuela Austríaca. Discípulo intelectual del español Jesús Huerta de Soto, ha defendido históricamente la reducción del gasto público, la disciplina fiscal, la apertura económica y el fortalecimiento de las instituciones de mercado.

Su perfil académico y su capacidad para explicar cuestiones económicas complejas fueron algunos de los atributos valorados por la Casa Rosada para asumir la vocería presidencial.

Respecto de la situación económica actual, Ravier ha sido uno de los defensores más enfáticos del programa económico de Milei. En sus intervenciones públicas sostuvo que el equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno constituye la base de la estabilización macroeconómica y que la desaceleración de la inflación representa una transformación estructural para la economía argentina.

También ha destacado la recuperación de la actividad privada, el fortalecimiento del sector exportador y la mejora de algunos indicadores sociales como consecuencia de la estabilidad macroeconómica.

Giro pragmático

Su llegada a la vocería presidencial implica además un cambio de estilo. Mientras Adorni construyó su perfil a partir de la confrontación política y las conferencias de prensa diarias, la altanería y cierta visión "cancherística" de su profesión, se supone que Ravier aportará una impronta más académica y técnica, alineada con la intención del Gobierno de profundizar la difusión de los fundamentos económicos del programa libertario, en una etapa en la que la gestión busca consolidar los resultados obtenidos en materia fiscal, monetaria y de inflación.

Se verá. Pero hay algo cierto. Se necesitaba una refresh en cuanto a la vocería y transmisión oral de los logros económicos del Gobierno, que los tiene, y de las explicaciones sobre lo que no estaría funcionando bien. Sin que inmediatamente después de la interpretación, se lo cuestione por sus pendrives.