Manuel Adorni le dio la bienvenida Adrián Ravier y reconoció una "transformación" en el Gobierno

Manuel Adorni saludó a su reemplazante Adrián Ravier con un mensaje en X. El jefe de Gabiente se corre del rol de vocero por el escándalo que atraviesa.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, publicó un tuit este lunes para darle la bienvenida al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, que lo reemplazará en su función. Adorni, atravesado por el escándalo patrimonial que lo tiene en el ojo de la tormenta, ya no podrá seguir defendiendo la gestión de Javier Milei.

En su mensaje de bienvenida a Ravier, el jefe de Gabinete reconoció que el Gobierno libertario entró en una etapa de "transformación".

"Gran reunión con Adrián Ravier, flamante Vocero Presidencial. En esta etapa de transformación, su rol será clave para comunicar y explicar los principales hitos económicos del país", escribió Adorni en X. El funcionario destacó que el perfil de economista de Ravier "aportará el valor y la claridad que los argentinos necesitan". Cerró con un escueto "Éxitos en esta nueva etapa. Fin".

La respuesta llegó minutos después. A través de la misma red social, Ravier agradeció el gesto: "Gracias @madorni por la bienvenida. Enfocados en los primeros pasos de este nuevo rol". El flamante vocero extendió su reconocimiento al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, "por la confianza y la oportunidad".

Quién es Adrián Ravier, el flamante vocero de Javier Milei Ravier no proviene del mundo de la comunicación: es un economista identificado con la Escuela Austríaca y coautor de un libro con Milei, además de diputado nacional que conoce al Presidente desde antes de que llegara al poder. Fue directivo de la Fundación Faro, el think tank libertario, y en los últimos meses se convirtió en uno de los principales defensores públicos del Gobierno durante las polémicas que involucraron a Adorni.