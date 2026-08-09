Washington y Miami: los dos nuevos viajes de Javier Milei a Estados Unidos antes de que termine 2026

Javier Milei tiene previstos dos nuevos viajes a Estados Unidos antes de que termine 2026: uno en octubre, para participar de una conferencia por el Mes de la Herencia Hispana, y otro en diciembre, para la cumbre de líderes del G-20 .

Así lo confirmaron fuentes oficiales, que precisaron además que el canciller Pablo Quirno formará parte de la comitiva en ambas ocasiones.

La primera escala será el 14 de octubre en Washington. Allí el mandatario asistirá a un encuentro por el Mes de la Herencia Hispana que reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de esa comunidad, con una agenda enfocada en liderazgo, economía y el vínculo entre Estados Unidos y América Latina.

La segunda visita será el 14 y 15 de diciembre en Miami, sede de la cumbre de jefes de Estado del G-20 que encabezará Donald Trump como anfitrión, y con la que se cerrará el calendario del foro durante 2026.

En la Casa Rosada confirmaron que ambos compromisos "están en la agenda" presidencial, pero evitaron adelantar los detalles de la agenda bilateral que Milei desarrollará durante los viajes. Tampoco confirmaron si habrá un nuevo encuentro a solas con Trump.

El eje del alineamiento: Estados Unidos e Israel

El Gobierno considera a Estados Unidos e Israel sus principales socios estratégicos y busca profundizar con ambos los lazos políticos, económicos, comerciales y de seguridad, en línea con el alineamiento internacional que Milei sostiene desde el inicio de su gestión.

En ese marco, la relación con Israel tuvo una señal reciente durante la última gira sudamericana: Milei y Quirno se reunieron en Colombia con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, antes de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.

La Casa Rosada apunta a ampliar la cooperación bilateral con ese país en inversiones, tecnología, seguridad y comercio.

Antes, la Asamblea General de la ONU

La agenda internacional del Presidente tiene una parada previa. En septiembre se desarrollará en Nueva York el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo debate general está previsto entre el 22 y el 26 de septiembre, con continuidad el 28.