Eduardo Feinmann anticipó la inminente caída de tres proyectos del gobierno de Javier Milei

En plena carrera política por las elecciones de 2027, Eduardo Feinmann remarcó cuáles serían las próximas propuestas del Gobierno que no verían la luz.

Eduardo Feinmann reflexionó desde su programa en A24 sobre el triunfo parcial del gobierno de Javier Milei con la media sanción en el Senado de la Ley de Propiedad Privada, iniciativa que contó con 37 votos a favor y 33 en contra, en la que el oficialismo debió ceder en puntos como la ley de tierras y la reforma del manejo del fuego.

En este contexto, Feinmann anticipó que Milei sufrirá la baja de otros tres proyectos que están generando gran revuelo en el debate social.

"Tengo entendido que hay otros megaproyectos como el de librerías, el de corredores inmobiliarios y el de marina mercante que también caen", enunció Eduardo Feinmann sobre las próximas normas en torno a la política de desregulación de Javier Milei que no verían la luz.

Eduardo Feinmann habló sobre los proyectos del Gobierno que serían dados de baja Luego el conductor agregó: "Creo que el Gobierno los retira, que también son megaproyectos de (Federico) Sturzenegger que me parece que no avanzarán".

En este sentido, Feinmann remarcó que el plan del ministro de Desregulación que va por la eliminación dos leyes que regulan el mercado de los libros, generó "mucho ruido". Concretamente, distintos representantes de sectores editoriales argumentaron que la medida favorecería la concentración del negocio y atentaría contra la diversidad cultural. Las leyes que el Gobierno pretendía dar de baja son la 25.542, que establece el precio uniforme de venta de los libros, y la 25.446, vinculada al fomento de la actividad editorial.