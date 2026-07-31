Eduardo Feinmann barajó quiénes son los "outsiders" que enfrentarían a Javier Milei en las próximas elecciones

Eduardo Feinmann dio a conocer este jueves los resultados de una encuesta que consultó sobre outsiders de la política que podrían ser candidatos a presidente en las próximas elecciones , y el periodista señaló que de ese listado al menos tres estarán en carrera en las urnas para enfrentar a Javier Milei .

El conductor de El Noticiero (A24) compartió detalles de un estudio que recibió Eduardo Paladini, jefe de la sección Política de diario Clarin, en el que a los encuestados se les preguntó: "¿Cuál de las siguientes figuras públicas le gustaría que sea candidato a presidente en las próximas elecciones ?".

Si bien se impuso por amplio margen con el 68% la opción "ninguno", llamó la atención los niveles de adhesión que alcanzaron personalidades de diferentes ámbitos por fuera de la política. Por ejemplo, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, obtuvo un 12,1%, seguido por el periodista y empresario de medios Daniel Hadad con 7,8%. Más abajo en las preferencias se ubicaron el presidente del Banco Macro, Jorge Brito, con 4,8%, el economista Carlos Melconián con 4,3%; y el CEO de YPF, Horacio Marín, con 3,2%.

"Ninguno de estos se autopostuló, sí es cierto que a Marcos Galperín lo sondearon y dijo que no, que de ninguna manera", señaló Eduardo Feinmann dejando en claro que el empresario más poderoso del país no estará en carrera en las elecciones . Sin embargo, acto seguido el comunicador señaló sobre Jorge Brito: "Yo tengo mi íntima convicción de que él va a ser candidato, siempre y cuando haya PASO".

Por otro lado, al compartir los resultados de la misma encuesta, focalizando en las respuestas positivas y excluyendo las opciones "ninguno" y "no sabe / no contesta", Galperín cosechó el 37,8% de los votos, seguido por Hadad con 23,8%. Mientras que en la zona baja quedaron Brito, Melconian y Marín; obteniendo respectivamente 15,0%, 13,4% y 10,0%.

Tras repasar las elogiosas conclusiones que el estudio destacó respecto a Marcos Galperín y Daniel Hadad, Pablo Rossi señaló que los "outsiders" que aparecen en la encuesta están alineados ideológicamente con un capitalismo liberal, lo cual podría convertir a algunos de ellos en una alternativa interesante para confrontar a Javier Milei en las elecciones de 2027.

"Olvidate de Galperín, porque fue sondeado por el propio Mauricio Macri, y dijo 'de ninguna manera'. Él tiene un tema, la interna familiar le hizo decir que no. La mujer, la familia le dijeron 'no te metas ahí'", reforzó Eduardo Feinmann.

Mientras que a la hora de puntualizar sobre cuáles de los "outsiders" del listado en cuestión serían candidatos en las próximas elecciones, el conductor esbozó: "Creo que varios de estos que están mencionados ahí después de Galperín, yo no sé si se van a tomar un tiempo de acá a diciembre para ver cómo viene la historia. No es información, es sensación".

Eduardo Feinmann y las pistas sobre los "outsiders" que podrían enfrentar a Javier Milei

Por otro lado, Feinmann destacó que los posibles candidatos que traza la encuesta configuran una opción interesante entre Milei y Kiciloff. De hecho, el periodista puntualizó que una segunda vuelta "soñada" sería entre el actual presidente y uno de los citados "outsiders".

Finalmente, sobre los nuevos rivales que podría tener Javier Milei en las urnas, Eduardo Feinmann apuntó que todo dependerá de si ellos tienen ganas de "meterse en el barro y recorrer el país". En este sentido, el periodista concluyó que al menos tres de los postulados por la encuesta están encaminados a competir en las próximas elecciones. "Dos o tres ya lo están pensando seriamente", concluyó el líder de El Noticiero.