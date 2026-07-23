Eduardo Feinmann estalló contra las teorías conspirativas sobre la derrota de la Selección argentina: "Consumen fafafa de la mala"

Tras el despliegue de múltiples conjeturas sobre la caída del equipo argentino en la final del Mundial 2026, Eduardo Feinmann salió al cruce de manera tajante.

Eduardo Feinmann cuestionó la exorbitante cantidad de teorías conspirativas alrededor de la caída de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026, y el conductor no ocultó su indignación por la propagación de las más descabelladas conjeturas que buscan una explicación al revés que atravesó el equipo nacional.

En diálogo con Pablo Rossi durante el pase en A24, Eduardo Feinmann remarcó tanto para quienes se preguntaron qué pasó, como para aquellos que sugirieron de manera especulativa "algo pasó", que lo que "nos pasó por encima" fue el conjunto español; que con un juego superador se impuso justificadamente sobre la Selección argentina.

"Veo gente y escucho gente, que realmente no lo puedo creer. Ayer cuando yo te contaba por ejemplo lo que el padre de uno de los jugadores comentó, ya me lo hicieron como propio, 'Feinmann dijo que el FBI iba a buscar a Tapia'. Yo no dije eso, ni siquiera lo creo... Cómo puede ser que del otro lado hagan recortes de cosas que vos y yo comentamos, interpretándolas como se les canta el or...", comenzó furioso el periodista.

Eduardo Feinmann destrozó a quienes tejieron teorías conspirativas sobre la derrota de la Selección argentina Luego Eduardo Feinmann agregó: "Yo lo que dije es que el padre de un jugador contó que el clima en el vestuario y en las concentraciones de los propios jugadores, coincide con lo que ellos recibían a través de los teléfonos sobre todas las teorías conspirativas. Yo no creo ninguna teoría conspirativa, ni la creo, ni la genero; ni tampoco entiendo que sean así".

Redoblando su postura sobre quienes tejieron cualquier tipo de hipótesis sobre la Selección argentina, Feinmann disparó: "A mí todas las teorías conspirativas me parecen una una pelotu... y me parecen unos reverendos bolu... aquellos que las repiten. Yo creo que a esta altura el consumo de fafafa, el consumo de droga que hay en algunos personajes es realmente impresionante. Pero además, consumen fafafa de la mala, del fondo de la olla del paco directamente".