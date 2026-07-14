El inesperado apoyo de Diego Brancatelli a Eduardo Feinmann que sorprendió a todos

La controversia que enfrenta a Eduardo Feinmann con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, continúa generando reacciones. En medio del conflicto, Diego Brancatelli llamó la atención al respaldar al periodista argentino, pese a remarcar que mantiene profundas diferencias con él en el plano político e ideológico.

En una nota para Puro Show, Brancatelli explicó que su apoyo no significaba coincidir con las declaraciones de Feinmann, sino defender a un compatriota frente a las críticas recibidas desde otro país. "Estoy en las antípodas de Feinmann. A mí me encanta Claudia Sheinbaum, me parece una gran mujer y una gran presidenta. Yo no sería xenófobo ni discriminaría a un mexicano, ni a nadie de ninguna nacionalidad", aseguró el periodista.

Esto fue lo que dijo Diego Brancatelli en Puro Show sobre Eduardo Feinmann y Claudia Sheinbaum En ese mismo sentido, aclaró que ni siquiera había escuchado las declaraciones que desataron la polémica, aunque deslizó una chicana hacia su colega. "No escuché lo que dijo Feinmann. Él es capaz de todo", añadió el comunicador.

Diego también habló de la relación entre los hinchas argentinos y mexicanos, recordando una mala experiencia que vivió durante el Mundial del 2022. "Yo tengo mis serias diferencias con los hinchas mexicanos. En Qatar tuve una experiencia muy mala. Mezclan también la política con el fútbol, son muy malos", recordó el periodista. "Que no se me interprete mal. No es contra el pueblo mexicano. Estoy hablando del contexto del fútbol, cuando vas a una cancha", dejó en claro Brancatelli.

El periodista opinó sobre la polémica entre su colega y Claudia Sheinbaum. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Afortunadamente, y lo digo desde lo deportivo, no hubo enfrentamiento. Hubiese sido una tragedia que Argentina y México se encontraran con este grado de virulencia, donde se mezcla todo y está el alcohol", reflexionó el comunicador. Luego, el periodista lanzó una ironía sobre el desempeño futbolístico del seleccionado mexicano: "México, como siempre, se quedó en octavos. Nunca pasa a cuartos. Están acostumbrados, como un hotel completo, no pueden entrar a los cuartos".