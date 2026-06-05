Diego Brancatelli le realizó un fuerte pedido al Gobierno tras la muerte del Indio Solari: "Si no quieren incidentes, abran el Congreso"
En medio de la incertidumbre por el velorio del artista, Diego Brancatelli compartió un duro posteo dirigido al gobierno de Javier Milei.
El Indio Solari fue encontrado sin vida en su vivienda ubicada en Parque Leloir y la noticia conmocionó al mundo del rock nacional. En medio de todo esto, el gobierno de Javier Milei todavía no confirmó si dispondrá la Casa Rosada o el Congreso para la despedida.
De acuerdo con fuentes oficiales que consultó MDZ, el Ejecutivo prevé colocar vallados metálicos que interrumpirán el tránsito de la Avenida Rivadavia y de la Avenida Hipólito Yrigoyen, tal como sucede en otras manifestaciones frente a la Casa Rosada. En tanto, funcionarios que responden al presidente precisaron que Javier Milei no prevé dictar un día de duelo al cantante.
El posteo de Diego Brancatelli dirigido al Gobierno de Javier Milei
Luego de conocerse la noticia, Diego Brancatelli lanzó una durísima advertencia mediante redes sociales que iba dirigida directamente al Gobierno: "Si no quieren incidentes y hablar de desmanes, abran el Congreso y organicen una despedida acorde al ídolo nacional que hoy nos dejó".
"No jodan con esto. No provoquen. Miserables", expresó en el final del escrito. La publicación generó una enorme repercusión y los usuarios opinaron al respecto, algunos a favor del periodista y otros en contra de su postura.