¿Despedida de soltera? El anuncio de Lali Espósito que generó sorpresa y desató una ola de especulaciones

La artista revolucionó las redes sociales con un enigmático comentario que no tardó en volverse viral: los detalles.

Todo comenzó durante la tarde de este lunes, cuando Lali Espósito decidió utilizar su cuenta oficial de X para lanzar un mensaje que dejó a sus seguidores en estado de alerta absoluta. Dicho tuit, lanzado por la tarde, generó una repercusión masiva e inmediata, alcanzando la impresionante cifra de 490 mil visualizaciones.

El mensaje de Lali que despertó especulaciones "Me hacen la despedida de soltera en River Acaso??? Ahre", disparó la cantante en su cuenta oficial, recordando su próximo casamiento con Pedro Rosemblat, pactado para lo que resta del 2026, sin fecha confirmada.

Si bien la noticia generó fuertes rumores, funcionó como la antesala perfecta para un anuncio profesional de gran magnitud que sacudió la escena musical. Poco después del furor digital, la productora Live Dale Play confirmó oficialmente el regreso de la artista al Estadio River Plate, anunciando una nueva fecha para el próximo 26 de septiembre de 2026 en el Monumental.

Una tercera fecha en el River Plate. IG @lali Bajo la premisa "Vuelve la fiesta del pop a River Plate", la organización dejó en claro que la demanda del público superó todas las expectativas. Esta tercera presentación se suma al calendario luego de que la intérprete agotara por completo la totalidad de las localidades para sus dos shows previos en el mismo estadio, programados inicialmente para el 6 y el 7 de junio de 2026.