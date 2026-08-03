Cambios en la televisión: Telefe levanta de manera sorpresiva un reconocido programa y estos son los motivos

La emisora líder decidió dar de baja una de sus apuestas del prime time para hacerle frente a la competencia con otro formato.

La pantalla chica se encuentra en constante movimiento y las estrategias de programación dicen presente. En las últimas horas, se confirmó que Telefe tomó la tajante decisión de modificar su grilla del fin de semana, levantando del aire uno de sus ciclos más comentados. Según la información de SQP (América TV), el canal dejará de emitir la edición de los días sábados de La noche de los ex.

El formato, conducido por Robertito Funes, había nacido originalmente para la noche de los viernes como un espacio puramente dedicado al análisis de las estrategias y dinámicas del reality. Sin embargo, debido a las necesidades de la emisora, se sumó una segunda edición los sábados con el claro objetivo de calentar la pantalla y competir de manera directa por los índices de audiencia, especialmente frente a las cenas de Mirtha Legrand.

La causa del levantamiento del programa Esta emisión sabatina había logrado encontrar su propia identidad, alejándose del debate para enfocarse en el color de las fiestas temáticas de la casa, los vínculos, las historias de amor y un tono mucho más festivo.

El sorpresivo levantamiento se da en un contexto de necesidad por levantar números y por el regreso de un ciclo que supo captar a la audiencia. Se trata del gran regreso de PH, Podemos Hablar. El reconocido ciclo de entrevistas e intercambio de anécdotas, conducido por Andy Kusnetzoff, debutará en la pantalla este sábado 8 de agosto a las 21:30 horas.

PH: Podemos Hablar. Archivo MDZ Con el objetivo de pisar fuerte en su estreno, la producción del programa ya comenzó a armar su ya tradicional punto de encuentro y confirmó que una de las invitadas principales para esta primera emisión será la panelista Yanina Latorre.