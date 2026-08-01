Una gran figura reveló por qué se alejó de la televisión y contó cuál es su nueva pasión
Un conocido galán rompió el silencio tras alejarse del mundo televisivo y ahora sorprendió a todos al contar a qué se dedica.
Una enorme figura de la televisión y las novelas de Argentina rompió el silencio y contó cómo es su nueva vida tras alejarse del mundo de la farándula. Se trata nada más y nada menos que de Sebastián Estevanez, reconocido actor.
En diálogo con Urbana Play se sinceró y fue contundente: "Dejé la actuación y ahora se estuvo hablando de capaz volver con Dulce Amor; me gustó la idea, pero la realidad es que estoy dedicado más a la construcción y estoy contento".
Además, contó que ayudó a Marley en la construcción de la vivienda: "Le fui armando los equipos de laburo, hago como una especie de producción general". Respecto a este nuevo desafío, él subrayó que "me empecé a dar cuenta de que me gustaba el polvo y el cemento y el estar con los albañiles y los electricistas".
Sebastián Estevanez reveló cuál es su nuevo trabajo tras alejarse de la televisión
Sobre el momento en el que le contó a su padre sobre este nuevo emprendimiento, Sebastián expresó: "Me bancó porque él tenía taller de chapa y pintura. Es como que es un poco normal en la familia cambiar de rubro y estar preparado para lo que pinte".
"Laburé en una verdulería, en un gimnasio y me parece normal", aseguró. También confesó que la parte de la obra que más le gusta es "ver el plano e imaginarte cómo va a quedar e ir viendo el camino recorrido".