Una figura reveló que vivió un breve romance en el Mundial 2026 y contó todo: "Es un..."

Una conductora decidió contar en su programa una anécdota inesperada que vivió mientras se encontraba en la cobertura de la competencia.

El Mundial 2026 reunió a diferentes selecciones y también a diversos medios de comunicación. Los canales de streaming se hicieron presentes en Estados Unidos y en las últimas horas una conocida figura confirmó que tuvo un breve romance durante la cobertura.

Se trata nada más y nada menos que de Nati Jota, quien es conductora del streaming OLGA. La joven viajó para vivir la Copa del Mundo y llevar todo el color con entrevistas a los hinchas y mostrar cómo se vive el día a día.

Al volver al país, Nati sorprendió a todos al confirmar que vivió un breve romance: "Es un chico que medio me empezó a gustar y el pibe iba a todos los partidos. Entonces sabía que en el próximo banderazo me lo iba a encontrar".

La figura reveló que vivió un incipiente romance durante el Mundial 2026 "Me lo encuentro y a la noche salimos, suceden unos besos y esas cosas", reveló la figura de OLGA sobre esta relación que surgió en pleno Mundial. Además, agregó que luego de esta situación se volvieron a ver en "una joda" donde ella estaba con amigos.