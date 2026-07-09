Yuyito González sorprendió al confesar el romance que tuvo con un famoso y querido cantante argentino

En Yuyito a la tarde, la actriz dio detalles de la fugaz historia de amor que tuvo con uno de los artistas más famosos de nuestro país.

Yuyito González confesó cuál fue el reconocido cantante con el que tuvo un noviazgo corto

El regreso de Yuyito González a la televisión con Yuyito a la tarde por Net TV dejó lugar para una revelación inesperada. En una charla con Chiche Gelblung, la conductora contó que años atrás vivió un breve romance con un famoso cantante: Norberto Aníbal Napolitano, más conocido como "Pappo".

Todo surgió mientras hablaba de las críticas que suele recibir. En ese contexto, la actriz aseguró: "Se han burlado hasta de mi fe, pero yo los bendigo, que Dios les arregle el corazón y la mente. Pappo diría... bueno, no voy a decir lo que decía Pappo... 'buscate un trabajo honesto'".

La revelación ocurrió en Yuyito a la tarde. Captura de pantalla Youtube Net TV. La mención despertó la curiosidad del periodista, que quiso saber más sobre el vínculo que había tenido con el legendario guitarrista. Sin dudarlo, la conductora recordó al músico con mucho afecto y destacó algunas de sus cualidades: "Pappo era un tipo extraordinario, un loco audaz, inteligente. Nos quedó la frase 'buscate un trabajo honesto'. Es un montón, así era él".

Más adelante, la modelo también explicó por qué aquella historia sentimental duró poco tiempo. "Era un tipo bárbaro. Igual tuvimos un contacto relativamente corto porque era un señor que tenía muchas mujeres también", comentó González.