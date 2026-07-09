"Perdí 28 kilos...": Belén Giménez rompió el silencio y confesó cómo vive el duelo de René Bertrand y su suegra
La actriz abrió su corazón tras un año marcado por la partida de su esposo y el reciente fallecimiento de la querida artista.
Belén Giménez atraviesa uno de los momentos más complejos y tristes de su vida. En el transcurso de un año, la actriz sufrió la pérdida de su compañero de vida durante 18 años, René Bertrand, y recientemente el fallecimiento de su suegra, la icónica María Rosa Fugazot, a quien consideraba como una segunda madre.
En una entrevista íntima, la artista describió las profundas secuelas físicas y emocionales que le dejó este complejo proceso de duelo. "Bajé 28 kilos en este último año. No por hacer dieta, sino por tristeza. Me pasó un tsunami por encima... Estaba re triste. Se me cerró el estómago", detalló con honestidad.
La partida de Bertrand se desencadenó de forma muy veloz a causa de un cáncer urotelial que afectó su salud mientras realizaban temporada teatral en Villa Carlos Paz. Tras su deceso, el panorama se volvió aún más adverso con la descompensación de Fugazot, quien se vio profundamente afectada por la tristeza. "La Fugui era como mi mamá. Se vino abajo", recordó Giménez.
Su gran apoyo ante el dolor
A pesar del dolor, la actriz enfoca todas sus energías en el cuidado de sus hijos, Sofía y Franco. Las terapias diarias de su hijo menor, quien tiene síndrome de Down, y la rutina escolar se volvieron sus prioridades absolutas. Para salir adelante, cuenta con el apoyo incondicional de sus amigas, a quienes define como su "tribu" de contención.
Con la mirada puesta en el futuro, Giménez descartó la posibilidad de regresar a su Jujuy natal, ya que considera a Buenos Aires su lugar en el mundo. Actualmente, se prepara para iniciar los ensayos de una comedia que estrenará en septiembre, un proyecto artístico que funciona como un motor de energía para salir adelante.