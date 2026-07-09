Abel Pintos reveló cuál fue el impensado trabajo que tuvo antes de ser cantante

Abel Pintos sorprendió a todos al revelar en Es mi sueño a qué se dedicaba antes de ser un famoso cantante

Antes de convertirse en una de las voces más importantes del país, Abel Pintos imaginaba un futuro muy diferente.

Antes de convertirse en una de las voces más reconocidas de la música argentina, Abel Pintos imaginaba un futuro muy distinto. Durante una conversación en Es mi sueño, el cantante recordó un trabajo que tuvo en su infancia y sorprendió a todos con una confesión inesperada: "Yo tuve una mini trayectoria de carnicero".

La revelación dejó sin palabras a sus compañeros. Jimena Barón, intrigada, quiso saber si hablaba en serio y el músico confirmó que era cierto. "A los 11 años yo quería ser carnicero", contó el artista, al explicar que desde chico sentía una gran admiración por ese oficio.

Esto fue lo que contó Abel Pintos en Es mi sueño El músico relató que el carnicero de su barrio le dio la oportunidad de aprender el trabajo y realizar una especie de pasantía de verano. Sin embargo, en ese mismo período apareció una oportunidad que cambiaría por completo el rumbo de su vida.

"El año que fui a cantar a Cosquín, en el 98, me fui diciéndole al carnicero con el que yo trabajaba, que me dejó hacer una pasantía de verano: 'Me voy a Cosquín, canto y vuelvo'", rememoró Pintos.