Joaquín Levinton reveló toda la verdad sobre su supuesta interna con Abel Pintos

Las versiones sobre posibles tensiones dentro del jurado de Es mi sueño vienen circulando desde hace días. Los rumores no solo apuntan a una supuesta distancia con Natalie Pérez, quien ingresó al programa en lugar de Jimena Barón, sino también a una presunta interna entre Joaquín Levinton y Abel Pintos . Frente a esos comentarios, el líder de Turf respondió.

En una entrevista con Infama , Levinton descartó cualquier conflicto dentro del grupo y buscó bajar el tono a las especulaciones.

Joaquín Levinton Desmintió La Guerra En El Jurado De Es Mi Sueño

"La convivencia es bárbara y no hay pica. Hay muy buena onda" , aseguró el cantante. Después, fiel a su estilo descontracturado, sumó: "Tal vez yo me destaque más pero no es problema, por mi carisma y mi sabiduría".

Más adelante, cuando la cronista Noelia Santone le consultó por las versiones que hablaban de cierta incomodidad con Abel Pintos , el músico redobló la apuesta con humor y aseguró: "Abel sigue lo que yo le digo atrás de cámara".

Joaquín Levinton en Infama El cantante desmintió el conflicto en el programa. Captura de pantalla Youtube América TV.

En esa misma línea, el artista volvió a bromear sobre el vínculo con su compañero y agregó: "Yo lo coacheo a Abel y después él sabe lo que hace".

También hubo espacio para hablar de Natalie Pérez, luego de que su llanto durante una entrevista en la que le preguntaron por un supuesto malestar del resto del jurado. Sobre eso, Joaquín Levinton comentó: "No la vi llorar, ella es una divina". Además, remarcó que tanto ella como Jimena Barón cumplen bien su rol dentro del ciclo.