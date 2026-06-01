¡Se pudrió todo! Sergio Agüero fulminó a Pablo Duggan tras una gravísima acusación: "Lo único que le faltaba"

Una publicación que circuló durante el fin de semana encendió una fuerte discusión en redes sociales y terminó enfrentando públicamente a Sergio "Kun" Agüero con Pablo Duggan . El intercambio no tardó en multiplicarse y generar repercusiones.

El episodio comenzó cuando el periodista compartió un supuesto mensaje atribuido a la cuenta del exfutbolista. El contenido, que tenía un tono escandaloso, luego fue señalado como falso y generado con inteligencia artificial.

Tras replicar esa publicación, Duggan quedó en el centro de la polémica y recibió una respuesta directa del propio Agüero, quien cuestionó que la información no hubiera sido verificada antes de difundirse. "Lo único que le faltaba al Kun, ser racista" , escribió el periodista al hacerse eco del mensaje que circulaba en X y que se adjudicaba al exdelantero.

La reacción de Agüero llegó poco después. En la misma red social, el exfutbolista expresó contundente: "Acabo de ver esto. Sé cual es tu trabajo pero, por favor, primero al menos chequea. Que extraño que te dejes engañar por la IA. Gracias".

Pablo Duggan X Duggan reconoció que se equivocó. Captura de pantalla X @pabloduggan.

Luego del cruce y ante la confirmación de que el contenido era falso, el conductor de C5N eliminó la publicación que había compartido y reconoció públicamente el error. "Aclaro, compartí por acá una fake news sin saberlo sobre @aguerosergiokun. Al saber que era IA lo borré. Ojalá todos hagan lo mismo y no difundan cosas que no son ciertas. Puede pasar, lo importante es borrar el contenido falso", escribió Pablo Duggan.