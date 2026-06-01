¡Se pudrió todo! Sergio Agüero fulminó a Pablo Duggan tras una gravísima acusación: "Lo único que le faltaba"
El periodista cayó en una fake news sobre el exfutbolista y Agüero fue letal a la hora de responderle. Mirá lo que le dijo el Kun Agüero a Pablo Duggan.
Una publicación que circuló durante el fin de semana encendió una fuerte discusión en redes sociales y terminó enfrentando públicamente a Sergio "Kun" Agüero con Pablo Duggan. El intercambio no tardó en multiplicarse y generar repercusiones.
El episodio comenzó cuando el periodista compartió un supuesto mensaje atribuido a la cuenta del exfutbolista. El contenido, que tenía un tono escandaloso, luego fue señalado como falso y generado con inteligencia artificial.
Tras replicar esa publicación, Duggan quedó en el centro de la polémica y recibió una respuesta directa del propio Agüero, quien cuestionó que la información no hubiera sido verificada antes de difundirse. "Lo único que le faltaba al Kun, ser racista", escribió el periodista al hacerse eco del mensaje que circulaba en X y que se adjudicaba al exdelantero.
La reacción de Agüero llegó poco después. En la misma red social, el exfutbolista expresó contundente: "Acabo de ver esto. Sé cual es tu trabajo pero, por favor, primero al menos chequea. Que extraño que te dejes engañar por la IA. Gracias".
Luego del cruce y ante la confirmación de que el contenido era falso, el conductor de C5N eliminó la publicación que había compartido y reconoció públicamente el error. "Aclaro, compartí por acá una fake news sin saberlo sobre @aguerosergiokun. Al saber que era IA lo borré. Ojalá todos hagan lo mismo y no difundan cosas que no son ciertas. Puede pasar, lo importante es borrar el contenido falso", escribió Pablo Duggan.