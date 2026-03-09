"Berreta y carente de luces": Lali Espósito destrozó a los periodistas que difundieron una fake news sobre Lionel Messi

Lali Espósito se volvió tendencia en las redes sociales el pasado fin de semana por una fake news . En Internet, comenzó a circular una imagen de una supuesta historia de Instagram de la cantante, en el que criticaba a Lionel Messi luego de la visita del plantel de Inter Miami a Donald Trump en la Casa Blanca.

"Te banque en las buenas, en las malas, en los títulos y cuando no nos salía nada. Me levantaba temprano para ver a Barcelona, me pelee con medio mundo cuando se cuestionaba tu actitud. Pase lo que pase vas a ser mi máximo ídolo, pero en esta no cuentes conmigo", dice la primera parte del posteo.

"No te comparo con Maradona, no te pido gestos políticos, hasta te puedo dejar pasar que no quieras empatizar con la sociedad de tu país, pero en esta no. Tomaste la decisión de no ir a la Casa Rosada a mostrarle la copa a tu pueblo, pero vas a la Casa Blanca a exhibir el título de una liga pedorra con un presidente que acaba de iniciar una guerra en Medio Oriente", continúa la publicación.

"Te ganaste el derecho de hacer lo que quieras, pero darle la espalda al país que lloró y se golpeó el pecho de orgullo por vos, duele. Ojalá puedas darla vuelta", finaliza el mensaje.

Pese a la repercusión que generó aquella historia, la artista aclaró poco después que se trataba de un contenido falso que nunca escribió. En lugar de ignorarlo, decidió reaccionar públicamente y lo hizo con ironía: compartió una imagen editada de Wikipedia junto con un descargo dirigido a quienes difundieron la información.

La cantante apuntó contra los periodistas que cayeron en la fake news.

"La información es el insumo principal de quien ejerce el periodismo. Los manuales indican que, antes de aseverar una noticia, el periodista debe corroborar que la misma sea cierta. No es tan difícil, aunque a muchos les cuesta o no les interesa hacerlo", dice la publicación.

Lali Espósito X La publicación que realizó la artista en X. Captura de pantalla X @lalioficial.

Además, la actriz fue contundente con quienes replicaron la publicación sin verificar su autenticidad. "Cuanto más berreta y carente de luces es el periodista, menos apela a esta práctica milenaria", escribió la cantante.

Para terminar, Lali Espósito también se dirigió a sus seguidores con un mensaje final en el que mezcló humor y promoción musical: "Vayan a escuchar el disco No vayas a atender cuando el demonio llama de la estrella pop Lali, sobre todo el tema Fanático, que intenta hablar sobre esta situación con su histórica frase NA NA NA NA NA. Gracias".