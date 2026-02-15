Cosquín Rock: Lali Espósito apuntó contra Javier Milei en su show y su vestido se viralizó

Lali se presentó en el festival, cantó el tema Fanático y no dudó en tirar fuertes indirectas contra el presidente.

El Cosquín Rock tuvo un gran inicio en esta nueva edición y los artistas hicieron estallar el lugar ante miles de fanáticos. Lali Espósito fue una de las más esperadas y sorprendió a todos con un vestido que tenía escritas frases de haters y hasta de Javier Milei.

Desde hace tiempo hay una enorme tensión entre la cantante y el presidente, luego de que él le pusiera el apodo "Ladri Depósito". De hecho, en el vestido aparece lo que sería un titular de una noticia con la frase de Javier Milei, algo que revolucionó a los usuarios en redes.

