Lali Espósito celebró el cumpleaños de Pedro Rosemblat con una romántica publicación

Una serie de postales y un mensaje de amor tras el enuncio de boda sorprendieron a los seguidores en un festejo especial.

La cantante compartió una serie de momentos íntimos de sus vacaciones para celebrar los 36 años de su pareja.

El reciente festejo de cumpleaños de Pedro Rosemblat, quien alcanzó los 36 años, lo encontró rodeado del afecto de Lali Espósito. La artista decidió homenajear a su compañero en redes sociales mediante una secuencia de imágenes inéditas en sus plataformas digitales, capturando momentos de su intimidad durante las vacaciones. Entre postales de playa y abrazos, la cantante no escatimó en demostraciones de afecto, coronando el tributo con un contundente "Te amo" que reafirma la solidez del vínculo que mantienen.

Lali Espósito compartió imágenes de Pedro Rosemblat el día de su cumpleaños Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el inesperado saludo de cumpleaños tras el anuncio de boda Lali Espósito y Pedro Rosemblat: el inesperado saludo de cumpleaños tras el anuncio de boda. Video: Instagram @lali El periodista y conductor de Gelatina Stream, por su parte, prefirió abordar la fecha con su característico sentido del humor, reconociendo el peso de los festejos en su bienestar físico. En sus redes, el comunicador compartió una reflexión sobre el paso del tiempo y la intensidad de la celebración: “No se cumplen 36 años todos los días. Y eso es realmente un alivio porque sino viviría con resaca insoportable como la que tengo en este momento. Gracias a todos por los saludos, los cariños o el olvido, las tres formas de dialogar con un cumpleañero”. Además, reservó un espacio especial para su pareja, señalando: “Y gracias a Mariana que se puso la 10 una vez más”.

La verdad sobre el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat lali-esposito-saludo-a-pedro-rosemblat-por-su-cumpleanos-2171468 El novio de Lali agradeció los saludos de cumpleaños con un mensaje cargado de ironía y humor. Foto: @lali Sin embargo, lo que comenzó como un saludo de cumpleaños escaló rápidamente a una tendencia nacional cuando la intérprete de "Disciplina" publicó recientemente un carrete de fotos bajo la premisa "Nos casamos". En las fotografías, se percibe a la joven luciendo una alianza dorada con gemas brillantes, lo que desató una ola de especulaciones entre sus millones de seguidores. A pesar de la euforia de los fanáticos, la ambigüedad del mensaje dejó a muchos preguntándose si se trata de un compromiso real o de una pieza de contenido relacionada con algún futuro proyecto artístico.

lali-esposito-saludo-a-pedro-rosemblat-por-su-cumpleanos-2171467 Las románticas postales de cumpleaños que compartió la cantante con su novio. Foto: @lali Este giro en la narrativa de la pareja contrasta con las declaraciones que la propia protagonista brindó meses atrás ante la prensa. Al ser consultada sobre la posibilidad de pasar por el altar tras ser vista en un local de alta costura, Lali fue categórica al respecto: “Estás loca vos. Ni en pedo me caso. Un gastadero de dinero al pedo, una noche. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro”. En aquella oportunidad, aclaró que su visita al comercio se debía a la confección de vestuario para sus presentaciones en vivo y no a planes nupciales.