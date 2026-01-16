Quién es Pedro Rosemblat, el streamer con el que Lali Espósito va a casarse

Descubrí el perfil del hombre que acompaña a la artista del momento: un recorrido por su pasado en los medios, su rol en el streaming y su compromiso político.

La escena mediática actual no se explica sin el streaming, y en ese ecosistema, el nombre de Pedro Rosemblat, futuro marido de Lali Espósito, resuena con peso propio. Con 36 años, este comunicador ha logrado fusionar el humor político con el análisis de actualidad, consolidándose como la cara visible de Gelatina, un canal que ha sabido capitalizar la audiencia digital. Aunque su formación académica se inició en la Facultad de Derecho de la UBA, su destino estaba marcado por los micrófonos y las redes sociales, donde inicialmente se hizo un lugar bajo el seudónimo de "Pibe Trosko".

Su ascenso en los medios tradicionales comenzó hace más de una década, pero fue su personaje de "El cadete" en la pantalla de C5N lo que le otorgó una identidad reconocible para el gran público. Este rol, nacido en el programa de Roberto Navarro, le permitió desplegar una sátira política que luego trasladaría a sus propios proyectos. Hijo de la reconocida asesora de imagen Marcela Amado, Rosemblat heredó una sensibilidad especial por la comunicación, aunque volcada enteramente a la construcción de una narrativa militante y popular.

La trayectoria política de Pedro Rosemblat y su vínculo con el peronismo Pedro Rosemblat en Industria Nacional Pedro Rosemblat forma parte del canal de streaming "Gelatina". Captura de pantalla Youtube Gelatina. Más allá de las cámaras, su compromiso ideológico lo llevó a rozar la gestión pública en 2023, cuando su nombre sonó con fuerza para la jefatura de Gobierno porteño bajo el ala de Juan Grabois. Durante la presentación del libro Los Peores, el comunicador dejó clara su postura: “Somos los que para defender a Cristina no miramos encuestas y lo vamos a hacer toda la vida, les guste o no les guste. Por eso es que en estas elecciones estoy dispuesto a representar esta identidad”. Aunque finalmente no integró las listas definitivas, su cercanía con las figuras centrales del kirchnerismo se mantuvo intacta, llegando a moderar eventos clave junto a la propia Cristina Fernández de Kirchner.

Lali Espósito El comunicador junto a Lali Espósito. Foto: Instagram / @lali En el ámbito personal, su vida dio un giro mediático rotundo al confirmarse su romance con Lali Espósito. La pareja, que ya no se oculta de los flashes, ha mostrado una sintonía profunda que combina el mundo del espectáculo con el de la militancia. Sobre este vínculo, el conductor admitió que la cantante ha transformado su perspectiva diaria: “Mirá, a mí me cambió mucho la vida conocerla porque ella tiene una manera de vivir y de conectar con la alegría y con el placer, que para mí es fundamental. Yo soy mucho más neurótico, mucho más enroscado. Me preocupo por cualquier pelotudez y ella es una persona que disfruta la vida permanentemente”.