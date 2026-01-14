Esta sería la jugosa cifra del anillo de compromiso de Lali Espósito y su historia se remonta al siglo XVIII
Tras anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat con un escueto "Nos casamos", todos los ojos se posaron en la mano de la artista: los detalles.
Lali Espósito y Pedro Rosemblat sellaron sus dos años de amor con una propuesta de matrimonio que ya es tendencia en redes sociales, pero el verdadero protagonista de la narrativa es el anillo: una pieza de estilo Toi et Moi que rompe con el tradicional solitario de compromiso.
De Napoleón a Lali
La joya elegida por Rosemblat no es una elección azarosa. El diseño "Tú y yo" (traducción del francés) tiene su origen en 1796, cuando Napoleón Bonaparte le obsequió una pieza similar a Josefina de Beauharnais. El concepto es poético: dos piedras preciosas que se encuentran en el centro, simbolizando a dos personas que unen sus vidas sin perder su esencia individual.
En el caso de Lali, el anillo, una creación de diseño nacional argentino, presenta dos diamantes de gran pureza montados sobre una banda de oro amarillo de 18 quilates. Lo llamativo es el contraste de los cortes: un diamante de corte cuadrado (estilo Princess o Carré), que aporta estructura y modernidad, y un diamante de corte redondo (Brilliant), que representa la tradición y el brillo clásico.
¿Cuánto cuesta el anillo?
Con diamantes de alta claridad y diseño de autor en Argentina, se estima un valor entre los 7.000 a 12.000 dólares (aproximadamente entre 7 y 12 millones de pesos al cambio actual, dependiendo del peso en quilates de las piedras).
Al tratarse de una pieza minimalista pero sofisticada, el valor reside no solo en el material, sino en la exclusividad del diseño "Toi et Moi", una tendencia que en los últimos años han revivido figuras como Ariana Grande y Megan Fox.