¡Al altar! Lali Espósito confirmó que se casará con Pedro Rosemblat: el bello anuncio
La artista compartió la noticia en sus redes sociales y provocó una gran alegría en sus fanáticos. Los detalles en la nota.
Lali Espósito se encuentra pasando un gran momento profesional y personal. En las últimas horas, la cantante confirmó que se casará con Pedro Rosemblat y lo hizo a través de sus redes sociales, provocando alegría en sus fanáticos.
El vínculo entre la artista y el periodista se originó luego de conocerse en una fiesta, donde claramente hubo una conexión inmediata. Aquel encuentro despertó el interes de ambos y fue el comienzo de esta hermosa historia que sigue creciendo con el tiempo.
Esta relación amorosa da un paso muy importante y ambos subirán al altar para afianzar aún más su romance. La cantante compartió un carretel de imágenes en Instagram y con una frase contundente: "Nos casamos".
Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat
La intérprete de “Fanático ” mostró en primer plano de su lujosa sortija en su dedo anular: un anillo de oro amarillo con topacio azul y otro diamante o gema blanca. La propuesta habría sido durante sus vacaciones en Brasil.
El posteo se viralizó rápidamente y los usuarios no tardaron en comentar el posteo: "Alegría total", "Felicidades", "Lali me muero posta", fueron algunos de los comentarios que realizaron los fans de Lali Espósito.