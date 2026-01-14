¡Al altar! Lali Espósito confirmó que se casará con Pedro Rosemblat: el bello anuncio

La artista compartió la noticia en sus redes sociales y provocó una gran alegría en sus fanáticos. Los detalles en la nota.

Lali Espósito se encuentra pasando un gran momento profesional y personal. En las últimas horas, la cantante confirmó que se casará con Pedro Rosemblat y lo hizo a través de sus redes sociales, provocando alegría en sus fanáticos.

El vínculo entre la artista y el periodista se originó luego de conocerse en una fiesta, donde claramente hubo una conexión inmediata. Aquel encuentro despertó el interes de ambos y fue el comienzo de esta hermosa historia que sigue creciendo con el tiempo.

Esta relación amorosa da un paso muy importante y ambos subirán al altar para afianzar aún más su romance. La cantante compartió un carretel de imágenes en Instagram y con una frase contundente: "Nos casamos".

Lali Espósito se casará con Pedro Rosemblat Captura de pantalla 2026-01-14 170250 El anuncio de Lali Espósito. Foto: Instagram / @lali La intérprete de “Fanático ” mostró en primer plano de su lujosa sortija en su dedo anular: un anillo de oro amarillo con topacio azul y otro diamante o gema blanca. La propuesta habría sido durante sus vacaciones en Brasil.