Día de furia: María Fernanda Callejón protagonizó un tenso cruce en vivo con dos panelistas de El Trece

Una jornada cargada de reproches y máxima tensión en el canal del solcito dejó al descubierto viejos conflictos y acusaciones cruzadas que sacudieron a las figuras.

La jornada de este miércoles se transformó en un verdadero campo de batalla mediático para una de las figuras más reconocidas de la escena nacional. Tras un inicio de mañana convulsionado por el enfrentamiento de María Fernanda Callejón con una compañera de panel en el programa de Moria Casán, la atmósfera en El Trece terminó de espesarse durante su visita a Puro Show. Allí, la actriz no solo mantuvo su postura crítica frente a recientes polémicas, sino que se vio obligada a responder a los cuestionamientos directos de las integrantes del programa.

El eje del conflicto se desplazó rápidamente hacia comportamientos del pasado y la coherencia de sus discursos actuales. Durante la entrevista, surgieron menciones a episodios previos de rispidez con otras colegas, lo que motivó una defensa inmediata por parte de Callejón. Al ser consultada sobre su actitud frente a una excompañera, aclaró: "No, no la agarré en el baño. Suena feo que digas eso. Me acerqué amorosamente y le pregunté si tenía un problema personal conmigo, y ella se puso muy nerviosa". Ante la mirada incisiva de las panelistas Angie Balbiani y Pochi de Gossipeame, insistió en que su personalidad no debe confundirse con agresividad: "Que tenga carácter fuerte y sea firme no significa que sea violenta".

El fuerte cruce entre María Fernanda Callejón y las integrantes de Puro Show María Fernanda Callejón y un miércoles de furia: fuerte cruce en vivo con Angie Balbiani y Pochi María Fernanda Callejón y un miércoles de furia: fuerte cruce en vivo con Angie Balbiani y Pochi. Video: Puro Show (El Trece) La controversia por los dichos de María Fernanda Callejón sobre Natalie Weber Uno de los momentos más complejos de la emisión del ciclo de El Trece se produjo cuando se puso en tela de juicio su visión sobre el feminismo en relación con comentarios previos hacia otras mujeres del medio, como fue el caso de Natalie Weber. Específicamente, se le recriminó haber utilizado información personal o bienes materiales para descalificar a colegas. Respecto a este punto, María Fernanda Callejón justificó sus palabras basándose en la dinámica del espectáculo: "Yo no sabía que ella no había contado lo de su papá. Picanteo donde soy funcional. Soy actriz y a veces manejo la ironía". La tensión escaló cuando se cuestionó si su búsqueda del entretenimiento justificaba herir a terceros.

Angie Balbiani y Pochi de Gossipeame no dieron tregua durante la entrevista con Fernanda Callejón. Foto: Archivo de MDZ La invitada también aprovechó el espacio para referirse a la supuesta contradicción de quienes la rodean en el ámbito laboral. Reveló sentirse sorprendida por las actitudes que percibe detrás de cámara en comparación con lo que se exhibe al aire. "Lo que me extraña es la doble faz de Cinthia. Antes de entrar al piso me contaba cosas y después se sienta ahí y pasa otra cosa", disparó, dejando en claro que la relación entre ambas atraviesa su peor momento tras las duras calificaciones vertidas hacia otros referentes del periodismo de espectáculos.