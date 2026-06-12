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Mirtha Legrand

Un seguridad de Mirtha Legrand le gritó y empujó a un periodista: el polémico video

En Desayuno Américano compartieron el tenso momento que vivió el cronista del programa mientras le realizaba una entrevista a Mirtha Legrand.

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Enorme polémica con un seguridad de la diva de El Trece.&nbsp;

Enorme polémica con un seguridad de la diva de El Trece. 

Foto: captura de video / El Trece.

Mirtha Legrand se encuentra transitando un gran año luego de cumplir 99 y sale a disfrutar de diferentes eventos en Buenos Aires. En la noche del martes asistió al desfile de Roberto Piazza y a la salida se vivió un momento de tensión con un periodista y la seguridad de La Chiqui.

El evento se llevó a cabo en Señor Tango, ubicado en Barracas. Este desfile anual tiene como objetivo recaudar fondos para la fundación que tiene el modista para luchar contra el abuso infantil y, por supuesto, que Legrand no se lo quiso perder.

La conductora de El Trece se quedó hasta el final y su salida estuvo marcada por una fuerte polémica. Mientras ella iba rumbo a su vehículo, el cronista de Desayuno Americano fue empujado e insultado por un seguridad de la diva.

El tenso momento que vivió un periodista con un seguridad de Mirtha Legrand

Un seguridad de Mirtha Legrand le gritó y empujó a un periodista: el polémico video

El periodista no alcanzó a preguntarle a Mirtha sobre cómo la pasó en el evento, ya que uno de los hombres encargados de la seguridad lo empujó: "Si me habla ella, no me empujes vos... No me empujes, ¿qué te pasa? Calmate un poco".

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Tensión durante la entrevista de Mirtha Legrand.

Tensión durante la entrevista de Mirtha Legrand.

En otra parte, ya con el clima en absoluta tensión, el seguridad parece dirigirse al camarógrafo y lanzarle la frase "pelot...". Pamela David, al ver el clip, sostuvo que "no entiendo bien qué pasó y por qué".

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