Marcela Tinayre rompió el silencio sobre el romance oculto de Mirtha Legrand y dio detalles: "Equivocada"

Tras la repercusión que generó la pregunta de Mercedes Ninci en la mesaza, la hija de la conductora dio detalles íntimos sobre el misterioso Julio y la actitud vanguardista de La Chiqui.

La mesa de Mirtha Legrand vivió un momento de pura sorpresa cuando la periodista Mercedes Ninci indagó sobre un antiguo y poco conocido amor de La Chiqui, un hombre llamado Julio. Lejos de esquivar el tema, el archivo familiar se abrió y ahora fue Marcela Tinayre quien salió a dar su perspectiva sobre tal romance que, de haber prosperado, habría cambiado para siempre la historia de la televisión argentina.

"Era la persona equivocada" Embed - Marcela Tinayre sobre Mirtha Legrand Consultada por la prensa sobre si notó incómoda a su madre ante la inesperada pregunta al aire, Marcela fue tajante y le quitó dramatismo a la situación: "No, ya lo tenemos recontra hablado a eso. Es divertido el tema, sobre todo con la personalidad de mamá". Fiel a su estilo directo y con humor, bromeó sobre la dinámica que manejan: "Si lo digo yo, bueno, me empuja".

El misterioso "Julio" no era un total desconocido puertas adentro. Según confirmó Marcela, el círculo íntimo estaba al tanto de este capítulo en la vida de la diva. "Mi amor, nos reímos muchas veces de ver a mamá en otra historia", confesó. Además, dejó en claro que a esta altura del partido, el hermetismo ya no tiene tanto sentido: "Mamá tiene 99 años. ¿Te puede sorprender algo que quiera ocultarse? Nada".

Pero el dato más fuerte del affaire, y que pinta de cuerpo entero a la conductora, fue el verdadero motivo de la ruptura. Mirtha, en una postura absolutamente adelantada para la época, decidió ponerle punto final a la relación porque él le exigía que dejara de trabajar en el medio.