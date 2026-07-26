El inesperado encuentro entre María Becerra y Tom Cruise que sorprendió en redes sociales: el video
Pasada una semana de la final del Mundial que tuvo momentos buenos y amargos, se dio a conocer el cara a cara entre el actor y la artista.
María Becerra emocionó a muchos entonar las estrofas del Himno Nacional en la final de la Copa del Mundo 2026. Vestida con los colores de la bandera, la artista marcó un antes y un después en su carrera, regalándo una jornada que ya quedó grabada en la historia.
Pero cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, la cantante decidió abrir la puerta de su intimidad y compartir una perlita que dejó a las redes sociales con la boca abierta.
María mostró un mini documental de poco más de diez minutos donde resumió la verdadera locura que vivió en estos últimos días. Y entre abrazos de sus seres queridos, lágrimas de emoción y la adrenalina lógica de pisar semejante escenario, apareció una figura que nadie tenía en el radar: Tom Cruise.
“Está un poco cálido por acá, ¿no?”
El video captura el instante en el que, en medio de los preparativos y los nervios en el camarín, el actor decidió pasar a saludar al equipo argentino. Lejos de cualquier divismo, la escena se dio con gran naturalidad. María, visiblemente sorprendida, se paró de un salto para estrecharle la mano, mientras la estrella de Misión Imposible le dedicaba un cálido “Mucho gusto por conocerte”.
Algunos usuarios resaltaron ciertos detalles de la dinámica que resultaron graciosos, como la sencillez de la cantante y sus pies sobre la mesa que tenía por delante mientras Cruise hablaba con los presentes y resaltaba el calor de Nueva York: "¿Un poco cálido, no?".
Más allá del encuentro internacional, el material que subió Becerra sirve para dimensionar lo que significa representar al país y cómo el arte sigue abriendo puertas.
“No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer”, escribió en su posteo posterior a la performance, que en cuestión de minutos se llenó del cariño de figuras como Tini Stoessel, Fabiana Cantilo y Fernando Dente. "Llevar estos colores siempre va a ser mi mayor orgullo", expresó en aquella oportunidad.