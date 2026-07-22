El significativo gesto de María Becerra en el Barts Festival de Barcelona que recorrió el mundo

La Nena de Argentina le hizo honor a su apodo popular y en medio de su performance en el escenario, demostró su orgullo por el país.

Las voces no se callan y el Mundial no fue solo una pelotita rodando. Así como figuras, famosos e influencers se expresaron en contra de Argentina, denominándola racista, otros deciden romper el silencio a través de palabras y/o gestos. Una de ellas fue María Becerra, quien no se limitó solo a entonar el Himno Nacional.

La artista urbana dejó ver que su orgullo por el suelo argentino va más allá de portar sus colores y cantar en la final del Mundial. Luego de su interpretación en el MetLife Stadium hace tres días, la cantante continuó con su gira por España, recorriendo diversas ciudades. Cabe recalcar que la joven debió interrumpir su calendario en el país europeo para poder hacer presencia en Estados Unidos.

Una vez retomada la agenda, Becerra estuvo en el Barts Festival, el cual se lleva a cabo en Barcelona desde los últimos años y cuenta con una grilla de artistas propios e internacionales. En esta edición, La Nena de Argentina fue invitada y dejó en el evento su huella con una acción que no pasó por alto.

El gesto de María Becerra que agitó el avispero Capturado por la Agencia Ares, la joven le hizo honor a su apodo y desplegó la bandera de Argentina mientras entonaba "El Amor de Mi Vida", su canción en colaboración con Los Ángeles Azules.

Aquel video recorrió rápidamente las redes sociales y los usuarios se expresaron, dejando ver comentarios de españoles y argentinos: "Es la única que nos defendió y hace patria por todo lo que está pasando", "Hay que tener huevos para sacar la bandera en el país que nos está defenestrando", "Barcelona está en contra de España... maravilla de público".