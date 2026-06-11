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Mirtha Legrand

Mirtha Legrand estuvo con Roberto Piazza y volvió a mencionar un fatídico momento: así reaccionó la gente

Mirtha Legrand fue la invitada de honor de "Sofisticación", la nueva colección de Alta Costura del diseñador, presentada en Señor Tango con un fin benéfico.

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Mirtha Legrand junto a Roberto Piazza.

Mirtha Legrand junto a Roberto Piazza.

En el exclusivo desfile "Sofisticación", donde Roberto Piazza presentó su nueva colección de alta costura en el emblemático Señor Tango, Mirtha Legrand fue la gran invitada de honor y fue ovacionada por los asistentes.

A sus 99 años, Mirtha sigue siendo un ícono de estilo y de presencia escénica, y su sola presencia le puso una cuota de distinción a una noche que ya de por sí estaba cargada de emociones. La velada convocó a destacadas personalidades de los ámbitos artístico, social y político, entre ellas Mariano Martinez, Adriana Brodsky, Hugo Macchiavelli, Jimena Latorre, Marcelo Iripino, Nora Briozzo, Cecilia Oviedo, Betina Capetillo, Julian Labruna, Lorena Paola, Pablo Cabaleiro, los diseñadores Gabriel Lage y Darío Fumagalli, y también la Senadora Nacional Patricia Bullrich, quien fue nombrada madrina de la fundación y de la Ley Piazza.

"Sofisticación" hizo un recorrido por la elegancia, el glamour y el sello inconfundible de Piazza, con más de 200 vestidos y casi 60 mannequins que desfilaron con diseños exclusivos que destacaron la impronta del creador en el universo de la alta costura.

El evento tuvo un fin solidario, y lo recaudado fue a beneficio de la fundación que trabaja en la lucha contra el abuso infantil. Además, se hizo un anuncio y presentación de las nuevas leyes Piazza, que incluyen la condena efectiva, más rigor en las penas para violadores, y el reconocimiento del acoso psicológico como una forma de violencia que debe ser castigada.

La noche contó con momentos de gran emoción y despliegue artístico, como cuando Roberto interpretó dos canciones en italiano, mientras que las reconocidas líricas Mirta Arrúa Lichi y Rocío Arbizu, del Teatro Colón, brindaron una impactante versión del célebre "Brindis" de La Traviata, acompañadas por cinco parejas de bailarines caracterizados con vestuario de época. Además, el ballet de niñas y adolescentes dirigido por Teresa Costantini presentó una emotiva interpretación de "El Lago de los Cisnes".

El gran cierre llegó con un impactante cuadro final protagonizado por mannequins y capolavoros, junto a banderas argentinas que flameaban al viento. Esto fue el broche de oro para una noche mágica que tuvo la producción comercial y dirección artística integral de Walter Vázquez, marido de Roberto Piazza.

Mirá las fotos del evento de Roberto Piazza:

Sofisticación de Roberto Piazza (4)
La conductora fue la invitada de honor de

La conductora fue la invitada de honor de "Sofisticación", la nueva colección de Alta Costura del diseñador.

Sofisticación de Roberto Piazza (5)
Mirtha Legrand fue ovacionada en el desfile de Roberto Piazza.

Mirtha Legrand fue ovacionada en el desfile de Roberto Piazza.

Sofisticación de Roberto Piazza (2)
Patricia Bullrich, madrina de la fundación Piazza: la senadora se sumó a la lucha contra el abuso infantil.

Patricia Bullrich, madrina de la fundación Piazza: la senadora se sumó a la lucha contra el abuso infantil.

Sofisticación de Roberto Piazza (6)
La diva de 98 años volvió a robarse todas las miradas.

La diva de 98 años volvió a robarse todas las miradas.

Sofisticación de Roberto Piazza (8)
El ballet de niñas en el desfile de Piazza.

El ballet de niñas en el desfile de Piazza.

Sofisticación de Roberto Piazza (9)
El diseñador presentó su nueva colección con un despliegue imponente.

El diseñador presentó su nueva colección con un despliegue imponente.

Sofisticación de Roberto Piazza (10)
Bullrich ue nombrada madrina de la fundación y de las nuevas leyes Piazza, que buscan condenas más rigurosas para violadores y acosadores.

Bullrich ue nombrada madrina de la fundación y de las nuevas leyes Piazza, que buscan condenas más rigurosas para violadores y acosadores.

Sofisticación de Roberto Piazza (11)
La noche combinó alta costura con ópera y danza clásica, con interpretaciones a cargo de líricas del Teatro Colón y el ballet dirigido por Teresa Costantini.

La noche combinó alta costura con ópera y danza clásica, con interpretaciones a cargo de líricas del Teatro Colón y el ballet dirigido por Teresa Costantini.

Sofisticación de Roberto Piazza (1)

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