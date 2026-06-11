Mirtha Legrand estuvo con Roberto Piazza y volvió a mencionar un fatídico momento: así reaccionó la gente

Mirtha Legrand fue la invitada de honor de "Sofisticación", la nueva colección de Alta Costura del diseñador, presentada en Señor Tango con un fin benéfico.

En el exclusivo desfile "Sofisticación", donde Roberto Piazza presentó su nueva colección de alta costura en el emblemático Señor Tango, Mirtha Legrand fue la gran invitada de honor y fue ovacionada por los asistentes.

A sus 99 años, Mirtha sigue siendo un ícono de estilo y de presencia escénica, y su sola presencia le puso una cuota de distinción a una noche que ya de por sí estaba cargada de emociones. La velada convocó a destacadas personalidades de los ámbitos artístico, social y político, entre ellas Mariano Martinez, Adriana Brodsky, Hugo Macchiavelli, Jimena Latorre, Marcelo Iripino, Nora Briozzo, Cecilia Oviedo, Betina Capetillo, Julian Labruna, Lorena Paola, Pablo Cabaleiro, los diseñadores Gabriel Lage y Darío Fumagalli, y también la Senadora Nacional Patricia Bullrich, quien fue nombrada madrina de la fundación y de la Ley Piazza.

"Sofisticación" hizo un recorrido por la elegancia, el glamour y el sello inconfundible de Piazza, con más de 200 vestidos y casi 60 mannequins que desfilaron con diseños exclusivos que destacaron la impronta del creador en el universo de la alta costura.

El evento tuvo un fin solidario, y lo recaudado fue a beneficio de la fundación que trabaja en la lucha contra el abuso infantil. Además, se hizo un anuncio y presentación de las nuevas leyes Piazza, que incluyen la condena efectiva, más rigor en las penas para violadores, y el reconocimiento del acoso psicológico como una forma de violencia que debe ser castigada.

La noche contó con momentos de gran emoción y despliegue artístico, como cuando Roberto interpretó dos canciones en italiano, mientras que las reconocidas líricas Mirta Arrúa Lichi y Rocío Arbizu, del Teatro Colón, brindaron una impactante versión del célebre "Brindis" de La Traviata, acompañadas por cinco parejas de bailarines caracterizados con vestuario de época. Además, el ballet de niñas y adolescentes dirigido por Teresa Costantini presentó una emotiva interpretación de "El Lago de los Cisnes".