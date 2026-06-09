Antonela Roccuzzo es la fan número uno de Lionel Messi y su look lo demuestra: las fotos

Antonela Roccuzzo deslumbró en redes sociales con diversos looks, pasando desde la bikini más hot hasta a un outfit homenaje a Lionel Messi. ¡Mirá!

Antonela Roccuzzo publicó en redes sociales unas fotos que reflejaron su estilo versátil a la hora de vestirse. En una de las imágenes, Antonela se mostró frente al espejo con un top verde neón de Miu Miu, el cual combinó con un pantalón negro de tiro alto estilo wide leg. Por último, sumó una campera de cuero sobre los hombros como si acabara de llegar de la calle y no hubiera tenido tiempo de sacarse el abrigo.

Llevó el pelo lacio con raya al costado y un make up más definido en la mirada, con delineado y sombras que profundizaban sus ojos, mientras mantuvo los labios en tono nude rosado que no competían con la intensidad del top verde neón.

En otra de las fotos, Antonela mostró su faceta más jugada con una microbikini animal print de leopardo en tonos tierra. Se trató de un modelo con corpiño triangular y bombacha vedetina. Completó el look con un bucket hat marrón, uno de los colores del momento, y llevó accesorios discretos como un reloj y algunos anillos que acompañaron sin sobrecargar.

Sin embargo, una de las imágenes que más llamó la atención fue donde se la vio con uno de los diseños de la colección cápsula de Messi: una remera oversize negra con la cara estampada del futbolista, que le dio un toque original al look y que demostró que Antonela no solo es la esposa del mejor jugador del mundo, sino también su fan número uno, y que no tiene problema en mostrarlo.