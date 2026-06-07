Look hot en animal print y lencería: quién fue la famosa argentina que se animó

Una famosa argentina se mostró en Instagram con un conjunto animal print y lencería al descubierto. Mirá quién fue.

No te pierdas el look de Florencia Peña.

La actriz Florencia Peña se mostró en redes con un conjunto de dos piezas con estampado reptil en tonos beige, marrón y negro, compuesto por un blazer oversized y un pantalón oxford de tiro alto, en una apuesta que mezcló el animal print con la inspiración sastrera.

Además del diseño animal print, las prendas tenían pequeños detalles brillosos que lograron un efecto glam y sofisticado, y el blazer se llevó abierto para dejar ver el top lencero negro que usó debajo y que rompió con la rigidez que a veces acompaña a la sastrería tradicional.

Uno de los puntos más llamativos del outfit fue, justamente, el corpiño negro tipo lencería que Flor Peña eligió como prenda superior, y el cual combinó con el pantalón de cintura alta dejando parte del abdomen al descubierto.

Para completar el estilismo, Flor llevó unos stilettos negros en punta que estilizaron aún más su silueta y le dieron ese toque de feminidad que el look necesitaba para no resultar demasiado agresivo.