El curioso tatuaje de Florencia Peña en una parte íntima y la anécdota que se hizo viral: "Un Mariano en..."

Las historias de amor a veces dejan marcas imborrables, y en el caso de Florencia Peña , esa marca fue literal y de gran tamaño. En una reciente anécdota que rápidamente se hizo viral, la actriz contó el insólito origen del tatuaje que lleva en una de sus zonas más íntimas.

Todo comenzó durante su separación de Mariano Otero. En un intento desesperado por salvar la relación, y recordando que él se había tatuado una "Flor" en el corazón, Peña decidió redoblar la apuesta.

"Estábamos separando, yo estaba muy mal, y dije: 'Gran regalo que le hago, me tatúo a Mariano'" , relató la conductora. Sin embargo, la ubicación elegida no fue la más convencional: "No se me ocurrió mejor idea que tatuarme a un Mariano gigante hacia arriba del c... ".

Soportando el dolor de la aguja en una zona tan sensible, Flor preparó el terreno para la gran revelación, esperando que el gesto romántico revirtiera la crisis de pareja. La respuesta de su expareja, sin embargo, estuvo lejos de ser la esperada. Al mostrarle el gigantesco diseño, la reacción de Otero fue lapidaria:

"Le muestro, me mira y me dice: 'Tarde'. Nos separamos y yo quedé con un Mariano en el c...", remató la actriz entre risas.

"Me la baja un toque": la queja de su nueva pareja

FLORENCIA PEÑA, RAMIRO PONCE DE LEÓN Flor Peña y Ramiro Ponce de León. INSTAGRAM @flor_de_p

Con el tiempo, Florencia rehízo su vida amorosa junto a Ramiro "Rama" Ponce de León. Aunque su nueva pareja suele tener un perfil súper relajado, el imponente tatuaje con el nombre del expareja terminó siendo un obstáculo en la intimidad.

"Rama es un amor, la verdad que nunca pide nada, pero en un momento me dice: 'Mirá Florcita, me la baja un toque leer Mariano de este tamaño'", confesó Peña.

Aprovechando su propio nombre de pila (María Florencia), encontró la salida perfecta: "No me voy a sacar el Mariano entero porque duele. Saco el 'no' y me dejo 'María'. Entonces ahora tengo un María con un firulete", concluyó la actriz.