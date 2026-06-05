El look todoterreno de Juliana Awada: claves para pasar el frío con estilo

La ex primera dama, Juliana Awada, demostró que la funcionalidad también puede ser chic. No te pierdas su look en la nota.

Juliana Awada, empresaria y ex primera dama, se fotografió con un look todoterreno que contó con los infaltables del invierno 2026, en una premisa clara de "menos es más" cumplida a rajatabla desde la elección de las prendas hasta los accesorios y el beauty look.

Juliana lució una campera de piel de largo medio en tono chocolate, el color favorito de la temporada, y la combinó con un jean azul clásico, sutilmente gastado y de terminación acampanada. Los complementos acompañaron la paleta cromática del look, siendo estos unas botas de gamuza marrón y un bolso de cuero rectangular en tono suela.

La combinación de la campera de piel con el jean acampanado y los accesorios en tonos tierra creó un outfit versátil que puede usarse tanto para una salida informal como para una reunión de trabajo, dependiendo de los complementos que se elijan y del contexto.

A cara lavada, completó con un par de anteojos de sol marrones estilo aviador, que le dieron un toque misterioso y cool al conjunto y funcionó como detalle final del look.