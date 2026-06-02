Toda una lady: mirá el look de esta famosa argentina que cautivó las calles de Inglaterra

Una reconocida modelo cautivó con un impecable diseño midi en su reciente aparición en Inglaterra. No te pierdas las fotos del look en la nota.

Mientras disfruta de unos días en Inglaterra junto a Martín Pepa, Pampita compartió su look en redes sociales desde los jardines del Fairmont Windsor Park, uno de los hoteles más exclusivos de las afueras de Londres.

La pieza principal de su estilismo fue un vestido midi en color blanco off-white de inspiración sastrera, con una hilera de botones forrados que destacaban su impronta clásica. Para definir el corte y marcar la silueta, la prenda contó con un cinturón fino confeccionado en la misma tela, con una delicada hebilla circular que marcó la cintura de manera sutil. La falda era recta, de largo midi, y tenía una abertura lateral que equilibró la formalidad del conjunto con un toque moderno.

Pampita completó el outfit con accesorios en una paleta suave y eligió unos stilettos de gamuza en tono topo con pulsera al tobillo. Llevó, además, una mini cartera nude de cuero entrelazado con herrajes dorados, y unos lentes de sol ovalados que le dieron un aire muy sofisticado.

En cuanto al beauty look, la conductora optó por un peinado recogido alto con mechones sueltos que le enmarcaron el rostro, y un maquillaje fresco con tonos nude.