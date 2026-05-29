Una famosa argentina usó un look full cuero que dejó a los televidentes sorprendidos: mirá quién fue

Una famosa argentina eligió un impactante look de cuero que causó revuelo entre los televidentes. ¿Te imaginas quién fue?

En una nueva emisión de su program, Mariana Fabbiani apareció en pantalla con un look total black que activó algo en los espectadores por la forma en que combinó texturas, llevando la fórmula de cuero con cuero a su versión más chic.

La conductora apostó por una mini negra de cuero con flecos largos en movimiento y la combinó con un chaleco entallado haciendo juego, también en cuero, logrando un equilibrio que es difícil de conseguir cuando se trabaja con un material tan rígido como este.

En ese punto, los flecos cumplieron un rol fundamental, puesto que funcionaron como una textura que llamó la atención y transformó el look incluso dentro de un total black, que de otra manera podría haber resultado demasiado plano o lúgubre.

Ya no se trata solo de sumar una prenda de cuero al armario, sino de construir un outfit completo donde cada detalle acompaña y donde la falda, lejos de ser una simple prenda, puede ser el alma del conjunto. Lució, además, unas sandalias negras que terminaron de bajar el impacto visual y ayudaron a que el conjunto conserve una estética femenina, evitando que el exceso de cuero resultara agresivo.