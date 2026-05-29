Luisana Lopilato cumplió años y lució un encaje rojo de infarto: mirá lo que se puso

Mirá las fotos del impactante look de encaje rojo que eligió Luisana Lopilato para celebrar su cumpleaños.

Para la celebración de su cumpleaños, Luisana Lopilato eligió un outfit monocromático en color rojo que se llevó todas las miradas en redes sociales. La actriz apostó por un pantalón de vestir en un color rojo intenso, que llevó junto con una delicada blusa de encaje en el mismo tono.

La actriz completó el look con un beauty más bien natural, luciendo el pelo suelto con ondas suaves, un maquillaje en tonos tierra que resaltaron sus ojos, y lució accesorios discretos que permitieron que el monocromo fuera el gran protagonista de la noche.

El encaje de la blusa logró un toque romántico y sofisticado que elevó aún más la propuesta, acercándola a una idea de sensualidad contenida que es justamente lo que se suele buscar en una celebración de cumpleaños, aunque esto depende del estilo de la persona.

Cabe destacar que el rojo de su look, además, es el color de la pasión, de la energía, y qué mejor manera de celebrar un cumpleaños que vistiéndose con un color que simboliza justamente eso.