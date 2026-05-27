Soledad Pastorutti dejó a todos con la boca abierta con su look de encaje: ¡mirá!

Soledad Pastorutti fue invitada al show de Ricardo Arjona y se robó todas las miradas con un conjunto sensual.

En el show que Ricardo Arjona ofreció en Buenos Aires, Soledad Pastorutti fue invitada por el músico guatemalteco para compartir un emotivo momento musical y deslumbró con un look completamente alineado con las tendencias más fuertes del momento.

"Llegar de un largo viaje, regresar a mi amada Argentina y recibir esta hermosa invitación en un día tan especial para nosotros, ha sido un gran regalo!!!", escribió La Sole en sus redes junto a imágenes del encuentro con Arjona, pero además de la emoción del momento, todas las miradas se las llevó el outfit elegido para la ocasión: un conjunto de top y pantalón palazzo confeccionado íntegramente en encaje color chocolate, uno de los tonos estrella de 2026 .

La artista apostó por un look monocromático compuesto por un top de breteles con volados y escote en V combinado con un pantalón palazzo al cuerpo realizado en el mismo encaje translúcido.

El encaje apareció reinterpretado gracias a la silueta relajada del pantalón palazzo y al impacto del color chocolate, un tono que le quitó toda la cursilería que a veces acompaña al encaje blanco o negro y lo transformó en una prenda poderosa y actual. Además, el pantalón de piernas amplias ayudó a estilizar su figura y equilibrar el efecto sexy del tejido calado.